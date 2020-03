La FIFA étudie une règle d’expiration des contrats. Les joueurs seront-ils d’accord?

ZURICH (SVI). Ces derniers jours sommet entre la FIFA et les ligues mondiales pour essayer de définir au moins un projet de calendrier pour toutes les compétitions, également en vue de la prochaine saison sportive.

ENTRE CONTRATS ET DATES LIMITES

Le président du plus grand organisme de football au monde Gianni Infantino a déjà établi que une partie du fonds de solidarité de 3 milliards d’euros sera redistribuée aux projets concret qui peut aider le football dans un avenir immédiat. Saison au-delà du 30 juin? La FIFA envisage sérieusement de prolonger la compétition jusqu’à fin août, cette éventualité aura évidemment aussi des conséquences sur les contrats des joueurs. L’idée actuelle du sommet du football mondial prévoirait cependant la non-paiement du salaire pour les mois de juillet et août, et un nouveau règlement est à l’étude pour prolonger les contrats qui expirent actuellement fin juin jusqu’à la fin de la saison 2019/20, à condition qu’il soit possible de redémarrer efficacement, sans augmenter les engagements. Il ne reste plus qu’à attendre la réaction de la FIFPRO et de tous les syndicats de joueurs au niveau national.