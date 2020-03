La FIFA poursuivra ses prétentions économiques contre Blatter et Platini

La FIFA a souligné que la résolution de la Cour européenne des droits de l’homme qui rejette l’appel de Michel Platini pour la sanction imposée par l’organisation “Cela est conforme à la décision de la commission d’éthique” et a déclaré qu’il continuera à demander le remboursement du montant indûment payé.

03/05/2020 à 17:12

CET

EFE

Dans un communiqué, la FIFA a confirmé avoir entendu parler de la décision du tribunal, qui “considérait l’appel manifestement non fondé” par l’ancien président de l’UEFA et ancien vice-président de la FIFA, le Français Michel Platini. “La FIFA continuera à demander le retour des deux millions de francs suisses indûment versés par l’ancien président Joseph Blatter à Michel Platini en février 2011“at-il ajouté.

En décembre dernier, la FIFA a confirmé avoir déposé un recours auprès de la justice suisse pour avoir réclamé ce montant à Blatter et à Platini et qu’en cas de succès de sa demande, il a promis d’allouer ces fonds au développement du football.

Pendant sa phase présidentielle, le Suisse Joseph Blatter Il a approuvé le paiement mentionné le 18 janvier 2011 et l’argent a été transféré par la FIFA sur un compte bancaire Platini le 1er février, selon les données de la fédération internationale.

La commission d’éthique de la FIFA a d’abord condamné Blatter et Platini huit ans de disqualification pour avoir exercé toute activité liée au football national ou international et une amende de 80 000 francs suisses (environ 75 000 euros). La Commission d’appel a ensuite réduit la suspension à six ans.

Platini a par la suite recouru au TAS qui a réduit sa sanction à quatre ans, une période qui a déjà été respectée, et a également fait appel devant le Tribunal fédéral suisse, qui a confirmé la décision du TAS au motif que l’interdiction des charges “ne semblait pas excessif“, compte tenu de l’âge de Platini (61 ans en 2015).

Les Français ont poursuivi la Suisse en 2018 devant la Cour de Strasbourg, en comprenant que son droit à un procès équitable n’a pas été protégé, qui avait violé le principe selon lequel il ne peut y avoir de sanction non prévue par le règlement et que leur droit au respect de la vie privée et familiale n’a pas été respecté.

Ce jeudi, la Cour des droits de l’homme a estimé que la sanction que la FIFA lui avait infligée “Ce n’était ni excessif ni arbitraire“.