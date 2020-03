La FIFA prête à changer les dates du marché, mais Infantino précise: “Le coronavirus est la priorité”

ZURICH (SVI). Indiscrétion intéressante d’Angleterre, où, selon The Telegraph, le La FIFA envisagera d’étendre la prochaine fenêtre du marché des transferts jusqu’en janvier.

D’ABORD LE VIRUS PUIS LE BON DU FOOTBALL

L’idée serait de donner aux clubs la possibilité de récupérer une partie de la perte de revenus due à l’urgence Covid-19 via le marché des transferts, plus de liberté et de temps pour entamer les négociations. Ces derniers jours, Président de la FIFA, Gianni InfantinoCependant, il a précisé avec un message vidéo: «Le football occupe la deuxième place aujourd’hui, la priorité reste le Coronavirus, nous traversons tous des jours difficiles et nous sommes confrontés à un grand ennemi commun. – a reconnu le numéro un des meilleurs footballeurs du monde – Le monde du football doit faire preuve d’unité, agir en équipe et être solidaire. Dans un moment aussi difficile, pour faire face à un si gros problème, des mesures mondiales sont nécessaires pour gagner le match. À l’avenir, nous devrons clairement faire face aux effets négatifs de ce que nous vivons aujourd’hui, mais je suis sûr que lorsque nous le ferons, nous reviendrons plus forts et avec de nouvelles idées pour le bien du football. ”