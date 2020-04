La FIFA propose d’étendre le nombre de modifications à cinq à la reprise des tournois

La FIFA a envoyé le International Board (IFAB), organisme chargé de préparer et de modifier les règles du jeu, une proposition d’élargir jusqu’à cinq les substitutions dans les parties lorsqu’elles reviennent au différend, au moment où la pandémie de coronavirus le permet.

Selon des sources EFE de la plus grande organisation de football du monde, cela a mis l’IFAB en considération “une proposition d’assouplir temporairement la règle 3 afin de permettre un plus grand nombre de substitutions à la discrétion de l’organisateur du concours en question. “

Ainsi, dans les compétitions où moins de changements sont autorisés jusqu’à présent (trois dans les matchs de catégorie absolue) “chaque équipe pourrait avoir la possibilité d’utiliser jusqu’à cinq substitutions pendant le match, avec l’option d’une substitution restante supplémentaires pendant les heures supplémentaires, le cas échéant. “

Selon ces sources, cette proposition est due au fait que le principe fondamental de la FIFA est la “santé” et que “aucune fête ni compétition ne mérite de risquer une seule vie humainele football ne doit donc reprendre que lorsque les autorités sanitaires et les gouvernements déclarent qu’il est absolument sûr et ne nuit pas aux services de santé fournis aux populations. “

Pour cette raison, l’instance mondiale comprend que lorsque les compétitions reprendront leur cours, “il est probable qu’elles seront confrontées à un calendrier de matchs encombré, avec une fréquence des matchs joués au cours des semaines consécutives qui est plus élevée que la normale”.

“La sécurité des joueurs est donc une priorité absolue pour la FIFA. Une préoccupation à cet égard est que la fréquence des matches, qui est plus élevée que la normale, peut augmenter le risque de blessures en raison de la surcharge de joueurs qui en résulte. “ont souligné les mêmes sources.