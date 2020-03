La FIFA publiera les matchs des Coupes du monde »Soccer Press

Jeudi 19 mars 2020

En raison de la suspension de la majorité des ligues de football les plus importantes, le plus haut niveau du football mondial publiera des matchs mondiaux masculins et féminins via ses réseaux sociaux. La mesure vise à garder les fans chez eux.

La suspension de la majorité des ligues de football du monde en raison du Coronavirus a des amateurs de sport sans scénarios pour les week-ends. Compte tenu de cela, la FIFA a décidé de ramener les matchs de la Coupe du monde masculine et féminine à la maison à partir du 21 mars.

L’institution commandée par Gianni Infantino publiera, au cours des six prochaines semaines, les réunions des équipes du plus grand événement mondial via son compte YouTube, pour encourager les gens à rester chez eux et éviter la propagation de COVID-19.

Pour l’élection des matchs, la FIFA permettra aux fans de la discipline de se prononcer en votant sur sa page officielle et sur son compte Twitter pour voter pour les choisir.

Miss football? Nous sommes là pour vous aider 🤗

Présentation de #WorldCupAtHome 🏆

Au cours des 6⃣ prochaines semaines, nous vous apporterons quelques jeux emblématiques @FIFAWorldCup et @FIFAWWC 🎉

VOUS décidez lesquels regarder 🗳️ pic.twitter.com/eHuwAwISOU

– Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 19 mars 2020