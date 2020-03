La FIFA reporte le congrès de juin en Ethiopie en raison d’un coronavirus

Tôt le matin du jeudi au vendredi, nous savions que la FIFA avait annulé les éliminatoires de CONMEBOL prévues fin mars. Mais la plus haute institution du football mondial est allée encore plus loin en reportant officiellement tard vendredi 70e congrès qui devait se tenir en juin prochain en avril.

14/03/2020

Agir à 10h52

CET

Ramon Fuentes

Plus précisément le 5 juin dans la ville d’Addis-Abeda. La raison pour laquelle la FIFA justifie cette décision, comme le montre la circulaire adressée à toutes les associations membres, doit être “Compte tenu de la propagation de la maladie du Covid-19 … le souci de la santé et du bien-être des participants, ainsi que les restrictions de voyage imposées dans certains pays, ont conduit à l’annulation ou au retard de ce type d’activité.”

Pour cette raison et dans le but de pouvoir organiser un Congrès auquel “tous les membres pourront assister”, la FIFA a décidé de reporter cette réunion initialement prévue début juin et de la reporter au 18 septembre.

Infantino, président de la FIFA | EFE

Dans la même circulaire, rappelez à toutes les fédérations qu’elles ont jusqu’au 18 juillet 2020 pour soumettre toute proposition pour ledit Congrès. Dans la même FIFA, il est déjà clair que les fédérations membres seront représentées à l’événement par un pas de trois délégués. Un rendez-vous où peut-être la refonte des compétitions de l’UEFA et qui affectent la FIFA est discutée. Comme nous l’avons ce matin au SPORT; le report de la Coupe d’Europe des nations prévue cet été et le report à 2021 ne seront possibles que dans le cas où la FIFA accepterait de quitter sa Coupe du monde des clubs qui devait se tenir en Chine. L’UEFA devrait également retoucher sa Ligue des nations, dont la phase est également prévue pour cet été 2021.

Cette décision adoptée par la plus haute instance sportive du monde se déroule parallèlement à l’autorisation adoptée par la FIFA de libérer les joueurs de l’obligation de répondre à l’appel des équipes nationales lors de cette pause prévue fin mars dans le football. hommes et début avril dans le football féminin et le futsal. Il renonce à se rendre à l’appel des équipes nationales qui n’impliquera aucune sanction disciplinaire de la FIFA.