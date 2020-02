La FIFA retire la plainte à Al-Khelaifi pour un million d’euros

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi aurait indemnisé la FIFA pour retirer sa plainte formelle dans laquelle ils accusaient le leader qatari de corruption des droits télévisuels pour la Coupe du monde 2020 au Qatar, tel que rapporté par le Times.

21/02/2020 à 17:12

CET

Alex Carazo

Comme l’explique ce média anglais, Al-Khelaïfi aurait indemnisé la plus grande structure de football du monde avec une quantité de un million d’euros environ. L’affaire fait l’objet d’une enquête par le Procureur général suisse et ont déposé une accusation formelle contre lui et contre l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke.

Le président du PSG, également propriétaire de Bein Media (basé à Doha), est accusé de corruption et “incitation à une gestion déloyale”. De plus, comme on peut le lire dans le inculpation, “entre 2013 et 2015 Valcke a utilisé son influence en tant que Secrétaire général de la FIFA en faveur des partenaires médias de sa préférence dans les processus d’attribution des droits de transmission“.

Cependant, comme l’a indiqué le Times, le parquet ne pourra pas enquêter sur les tenants et aboutissants des accords entre les deux hommes d’affaires, car La FIFA a retiré sa plainte pour l’infraction pénale qu’elle avait déposée contre Al-Khelaïfi. Apparemment, c’est arrivé après le paiement du million d’euros par le leader du PSG.

La raison est expliquée dans le Législation suisse. “La corruption entre particuliers est dans ce cas particulier un crime qui est poursuivi sur la base d’une plainte, donc son retrait implique que l’une des conditions de poursuite de la procédure pénale n’est pas remplie“, précise le procureur suisse.

Ceci est un autre exemple des problèmes qui impliquent le club parisien dans un semaine difficile après la défaite à Dormundt. Le Déclarations de Neymar, dans lequel il se plaignait d’avoir été trop réservé après sa blessure, le Les insultes de son frère Kimpembe contre Tuchel, et le Scandale Al-Khelaïfi, se traduisent en une semaine totalement pour l’oubli du PSG.