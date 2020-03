La FIFA retrouve de grands matchs de l’histoire de la Coupe du monde

20/03/2020 à 09:50

CET

Étant donné que de nombreuses personnes sont confrontées à l’isolement en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, La FIFA a décidé de lancer une nouvelle initiative pour rendre l’enfermement plus supportable; en particulier, avec la publication d’une archive de jeux vidéo sur plusieurs canaux de contenu, jusqu’à ce que les activités de football soient rétablies régulièrement dans le monde entier.

À travers de la campagne #WorldCupAtHome, plus de 30 diffusions complètes de matchs inoubliables de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA seront publiées pour la première fois sur FIFA.com, la chaîne YouTube de la FIFA et même le réseau social Weibo en Chine sur À partir de demain, samedi 21 mars 2020. Les reproductions offriront une expérience avec une interaction étendue sur les réseaux sociaux, donnant aux fans du monde entier la possibilité de sélectionner leurs matchs préférés à diffuser jusqu’à nouvel ordre.

Des opportunités supplémentaires permettront à la communauté d’interagir avec un chat en direct sur YouTube. De même, le vote pour le moment préféré du match via différents réseaux sociaux de la FIFA se plongera dans cette simulation de revivre le match en direct; tandis que des documentaires et des entrevues avec des footballeurs et entraîneurs célèbres augmenteront l’inventaire du contenu.

Les fans doivent simplement accéder au contenu via FIFA.com ou via la chaîne YouTube FIFA. Toutes les informations d’inventaire seront fournies quotidiennement sur le compte Twitter de la FIFA et sur les comptes auxiliaires des deux compétitions (@FIFAWorldCup et @FIFAWWC).

Le vote anticipé inclut la possibilité pour les fans de choisir parmi trois matchs dans la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014: Le match de première phase entre l’Espagne et les Pays-Bas, le quart de finale entre les hôtes du Brésil et de la Colombie, ou la finale qui a opposé l’Allemagne à l’Argentine. Par la suite, les fans auront la possibilité de choisir un match pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019; que ce soit le quart de finale entre la France hôte et les États-Unis ou la demi-finale entre l’Angleterre et les États-Unis.