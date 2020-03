La FIFA va créer une commission pour modifier le règlement de transfert

La Commission sera composée de ligues, clubs, confédérations et FIFPro où Une prolongation de la durée des contrats qui se terminent le 30 juin sera étudiée. Et par conséquent son impact sur le mercato de l’été 2020. La FIFA fera également un don de 10 millions de dollars à l’OMS pour lutter contre le coronavirus.

Il y a quelques jours, nous avons publié dans SPORT que toutes les compétitions doivent se terminer avant le 1er juillet, date à laquelle la première date limite de transfert ou fenêtre d’été commence, qui est établie par le Règlement et le Statut de transfert des joueurs.

Eh bien, tel que publié par IUSPORT et a pu confirmer SPORT, ils seront étudiés par FIFA dans le but de pouvoir répondre à des situations où les contrats des joueurs ont pris fin et pourtant les compétitions se poursuivront à la date du 1er juillet. Ainsi que son impact sur le marché des transferts.

Mesures urgentes

Voilà pourquoi FIFA a créé un groupe de travail avec des confédérations, des ligues, des clubs et FIFPro visant à adopter mesures urgentes face à la situation grave qui existe dans ces moments. Ceci a été adopté lors de la réunion du Conseil de cet après-midi.

Au sein du groupe de travail, ils aborderont des questions telles que la fenêtre de transfert, l’expiration des contrats et les non-paiements probables qui devraient se produire, pour incorporer ultérieurement des modifications au Règlement du Statut et Transferts de Joueurs qui nous permettent d’affronter le nouveau scénario.

Extension

Les grandes ligues européennes, à commencer par L’Europe, généralement fixé au 30 juin de chaque année, car c’est la fin de la saison. Cela étant, les clubs seraient obligés de négocier une prolongation de la contrats avec les joueurs auquel ceux-ci pourraient refuser. Identique aux transferts des joueurs qui se terminent également à cette date.

Quant aux périodes d’inscription, déjà fixées, elles commenceraient par une saison encore inachevée.

Les périodes d’inscription sont réglementées par FIFA dans le Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs. La norme établit que les joueurs peuvent s’inscrire pendant l’une des deux périodes annuelles d’inscription, qui seront fixées par chaque fédération nationale. La première période d’inscription commence à la fin de la et se termine généralement avant la nouvelle saison, durée maximale de 12 semaines. La fenêtre d’hiver dure quatre semaines.

Comme chaque pays fixe ses propres dates pour les marchés d’été et d’hiver, nous trouvons des variations à travers le monde. Ainsi, alors qu’en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie l’été se déroule du 1er juillet au 2 septembre, en Angleterre il couvre les dates entre le 16 mai et le 8 août.

Dans les deux cas, ils doivent toujours remplir la condition de départ après la fin de la saison. Et avec la suspension des compétitions en raison du coronavirus, il est possible que les compétitions ne se terminent pas au moment prévu.

Par conséquent, ils doivent modifier la date de fin de leur saison, ce qui les obligerait à modifier à leur tour les dates de leurs fenêtres de transfert respectives. Cependant, le règlement exige que les périodes d’enregistrement doivent être saisies dans le système de transfert de matches de la FIFA (TMS) au moins 12 mois à l’avance.

Toutes ces questions et d’autres seront traitées par le groupe de travail créé par la FIFA et composé des confédérations, des ligues, des clubs et de la FIFPro. Le département juridique de la FIFA, dirigé par le prestigieux juriste espagnol Emilio García Silvero, fait sans aucun doute face à un défi sans précédent.

La FIFA a publié ce mercredi une note basée sur trois points majeurs | .

La note publiée par FIFA Il dit ce qui suit au sujet de ce groupe de travail basé sur trois grands piliers.

· Calendrier: Veiller à ce que des solutions mondiales appropriées pour les compétitions soient finalement trouvées à tous les niveaux en tenant compte des besoins de toutes les parties prenantes, tout en préservant la santé de tous les participants comme une priorité absolue à tout moment;

· Taspaso des joueurs: Évaluer la nécessité de modifications ou d’exemptions temporaires au Règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA pour protéger les contrats des footballeurs et des clubs, et adapter les périodes d’enregistrement des joueurs.

· Fonds d’aide possible: Évaluer l’impact économique que subissent les différents footballeurs sur chaque continent afin d’analyser si un fonds d’aide mondial sera nécessaire et, dans l’affirmative, comment définir les mécanismes d’aide spécifiques.

Faites un don de 10 millions USD au Fonds de réponse de solidarité pour COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé et collaborer avec l’OMS pour garantir que ces fonds sont utilisés pour soutenir la lutte contre les coronavirus dans toutes les régions du monde.

Infantino: “coopération, solidarité et unité”

Le président de la FIFA Gianni Infantino Il a déclaré que «cette situation exceptionnelle nécessite des mesures et des décisions exceptionnelles. Cette crise affecte tout le monde et les solutions doivent donc prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes dans le monde. Aujourd’hui, nous avons de nouveau montré un esprit de coopération, solidarité et unité “.

Il a ajouté: “Ce doivent être nos principaux moteurs pour aller de l’avant, et je voudrais remercier tous les présidents des confédérations pour leurs contributions et leurs efforts positifs.”

Enfin, il a déclaré que “la FIFA restera en contact étroit avec toutes les parties intéressées, afin d’évaluer et de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. J’ai le soutien de toute la communauté du football pour continuez & rdquor ;.