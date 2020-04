La FIFA veut prolonger les contrats et le marché des transferts

Dans le journal SPORT, nous avons eu accès à une partie du document dans lequel travaille la plus haute organisation mondiale de football. Les contrats seront prolongés dans chaque ligue pour la durée de la compétition, retardant ceux déjà signés pour la saison prochaine. Le marché des transferts démarrera une fois les ligues terminées et pourra durer 16 semaines. Prie instamment les clubs et les joueurs de conclure des accords pour éviter la faillite d’entités sportives.

Ramon Fuentes

En plus de la réunion tenue hier par l’UEFA, l’autre centre d’intérêt du football mondial réside dans le groupe de travail créé par la FIFA avec les ligues, clubs et syndicats où ils travaillent sur trois axes: la date de fin de les contrats ,. En fait, dans les prochains jours, la deuxième réunion est prévue après celle tenue il y a une semaine.

Eh bien, dans le journal SPORT, nous avons accès à une partie du document sur laquelle travaille la plus haute organisation du football mondial compte tenu de cette situation exceptionnelle qui, comme l’écrit le dit “Il n’y a pas eu d’arrêt de football similaire depuis la Seconde Guerre mondiale.”

Le premier pilier réside dans la date de fin des contrats. Dans la même FIFA, rappelez-vous que, conformément à la réglementation en vigueur, toutes les ligues et fédérations doivent entrer les dates de leurs compétitions dans le système de transfert de matches de la FIFA (TMS) et où la grande majorité entre dans la période du 1er au 30 juillet. Juin de l’année suivante.

Dans le document lui-même, il montre déjà un retard dans la date de fin du même en raison de la crise de Covid 19: “étant donné le report ou la suspension des championnats de la ligue, et le désir écrasant de la fin de ces compétitions, il est très cette fin est susceptible de se produire après la date de la saison d’origine. Cela affectera la date de début d’origine de la prochaine saison. ” Cela a conduit à une incertitude quant aux contrats qui expirent à la fin de la saison ou au 30 juin prochain, aux cessions ou officiellement dénommés «accords de transfert de crédit», aux contrats ou cessions déjà prévus pour la prochaine saison.

Poursuivant ce projet, la FIFA rappelle les règlements en vigueur dans le Règlement sur le transfert des joueurs, où il est précisé que la “durée minimale d’un contrat sera de l’entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison” en plus d’un joueur “Vous ne serez libre de signer un contrat avec un autre club que si votre contrat avec le club actuel a expiré ou expirera dans les six mois.”

Bien que nous soyons dans un scénario, celui lié à la résiliation et à la relation contractuelle des footballeurs, où ce qui prévaut dans la législation nationale, il semble clair que cette relation est valable jusqu’à la fin d’une saison ou du début de la suivante .

Considérant tous ces éléments, et se réfugiant dans l’article 18.2 relatif aux dispositions particulières relatives aux contrats entre joueurs professionnels et clubs; La FIFA propose ces scénarios:

1- Lorsqu’un accord expire à la date de fin d’origine d’une saison, ladite expiration sera prolongée jusqu’à la nouvelle date de fin de la saison 2.- Lorsqu’un accord commence à la date de début d’origine de la nouvelle saison, ledit début sera retardera jusqu’à la nouvelle date de début d’une nouvelle saison 3.- En cas de chevauchement des saisons et / ou des périodes d’inscription, et à moins que toutes les parties n’en conviennent autrement, la priorité sera donnée à l’ancien club pour terminer sa saison avec son équipe d’origine, avec afin de préserver l’intégrité d’un championnat de ligue nationale. ”

La deuxième partie se trouve dans la fenêtre de transfert ou la fenêtre de transfert. Période pendant laquelle les associations peuvent demander sa modification dans des “circonstances exceptionnelles”. Et comme le précise le même document de la FIFA, “Covid 19 est une circonstance exceptionnelle”. En fait, il reflète déjà l’évolution du dernier marché chinois des transferts, précisément en raison de l’incidence des coronavirus.

Compte tenu de tout cela, la FIFA recommande, au cas par cas, après une analyse par sa propre administration, mais en recherchant une coordination globale: “

1- Que toutes les demandes de prolongation de la date de fin de la saison en cours soient approuvées 2.- Toutes les demandes de prolongation ou de modification des délais d’inscription déjà commencés sont approuvées, à condition que leur durée respecte la limite maximale. 16 semaines. (pour les marchés qui sont déjà ouverts) 3.- Toutes les demandes de modification ou de report des délais d’enregistrement qui n’ont pas commencé sont approuvées tant que leur durée respecte la limite maximale de 16 semaines (pour les marchés comme celui européen qui cela n’a pas encore commencé). 4. Il est permis de modifier les dates de saison et / ou les périodes d’enregistrement en notifiant la FIFA “. C’est-à-dire qu’il permet non seulement de prolonger la durée des marchés à 16 semaines déjà ouvertes mais, comme c’est le cas en Europe, celles qui devraient ouvrir prochainement 1er juillet et dont la date peut également être modifiée.

La troisième partie du document Elle repose sur cette situation exceptionnelle où non seulement, outre le retard dans les compétitions, les footballeurs ne peuvent même pas s’entraîner. La FIFA affirme même que “le virus Covid 19 a frustré les accords de travail dans le monde entier. Les obligations imposées aux deux parties sont impossibles”. Cela signifie que les joueurs et les entraîneurs ne peuvent pas faire leur travail, les clubs ne peuvent pas faire le leur (jeux, box-office, etc.), ils ne peuvent donc pas les rémunérer pour un travail qu’ils n’ont pas fait.

Pour cette raison, la FIFA exhorte les parties à trouver une solution aussi équitable que possible et où les emplois sont respectés autant que possible.

Afin de garantir une certaine forme de paiement du salaire aux joueurs et aux entraîneurs, d’éviter les litiges, de protéger la stabilité contractuelle et de garantir que les clubs ne déposent pas leur bilan, la FIFA “encourage les clubs et les employés (joueurs et entraîneurs) à travailler ensemble pour accepter de reporter et / ou de réduire les salaires d’un montant raisonnable. ”

C’est dans cette partie que la FIFA collecte ce fonds d’un montant maximum de cinq milliards d’euros “pour faire face aux situations de COVID 19”.

Le document se termine en abordant d’autres problèmes déjà signalés par la FIFA relative à l’absence d’obligation de transférer actuellement des joueurs vers des équipes nationales, y compris les matches de juin ou juillet que l’UEFA vient de suspendre pour le territoire européen.