La FIGC lance un fonds “save football”: a demandé au gouvernement 1% des paris

Hier, lors de son discours à la radio, le président fédéral Gabriele Gravina a demandé publiquement la formation d’un Fonds “sauver le football”, un projet destiné à créer un parachute pour les réalités les plus troublées du sport le plus aimé des Italiens. En résumé, les fonds devraient provenir d’une part de 1% sur les paris sur le football, un marché à 10,4 milliards en 2019: un pourcentage unitaire s’élèverait donc à 104 millions d’euros, un chiffre qui devra en tout état de cause être revu dans un 2020 déjà mutilé depuis près d’un mois sans sport.