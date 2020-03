La FIGC, les ligues professionnelles et l’AIC définissent une liste d’interventions. Réunion importante vendredi

ROME. Aujourd’hui, il y en avait un vidéoconférence entre la FIGC, l’AIC et les trois ligues professionnelles du football italien, dans cette nomination, les scénarios futurs ont été discutés tant du point de vue des concours à reprogrammer que des pertes économiques.

RÉUNION AUJOURD’HUI

A donc défini un document qui sera envoyé au Ministre des Sports, qui l’évaluera avec le Président de la FIGC et le CONI. Les clubs ont défini de nouvelles modalités de financement de leurs activités, supportent plus efficacement les coûts, organisent différemment la vente des droits TV et mettent enfin en place de nouvelles mesures pour encourager la construction de nouvelles installations sportives.

SHORT THE BIS, TOUTES LES PROPOSITIONS

Un sommet entre la Lega A, la FIGC et le gouvernement est également prévu vendredi, de nombreuses propositions sont sur la table: allégements fiscaux, annulation de l’interdiction de la publicité par les agences de paris, création d’un nouveau ticket pour les pools de football, modification de la loi Melandri sur les droits TV, propositions de calendriers et de dates du marché des transferts, modification de la loi sur 1981 professionnalisme et simplification de la bureaucratie pour la construction des stades. Par ailleurs, si la fin du championnat devait glisser en juillet, deux prolongations sont nécessaires: la première concernant les délais les plus urgents concernant la vérification des comptes, et la seconde concernant l’expiration des contrats des joueurs.