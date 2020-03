La FIGC prévoit d’aller au-delà du 30 juin. Jeudi bis rencontre entre tous les députés fédéraux

Après la réunion d’aujourd’hui entre les représentants des Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, LND et autres entités liées au monde du football italien, une déclaration du FIGC où la possibilité d’aller au-delà des compétitions bien au-delà du 30 juin reste ouverte.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FIGC

Une réunion s’est tenue aujourd’hui organisée par le président de la FIGC, Gabriele Gravina, avec les présidents de la Ligue de A Paolo Dal Pino, de la Ligue B Mauro Balata, de la Lega Pro Francesco Ghirelli et de la Ligue nationale amateur Cosimo Sibilia dans le but d’aligner le monde de calcium concernant l’analyse des dommages causés par l’urgence Covid-19, puis de le transmettre au CONI.

Lors de la réunion, tenue en visioconférence en pleine conformité avec les indications pour le confinement de l’infection par le Coronavirus, la FIGC a présenté l’étude, qui prend également en compte les indications des Ligues, en distinguant dans la prémisse, en tant que cadre méthodologique, les priorités sur le sujet de l’urgence à soumettre au gouvernement dans les plus brefs délais, à partir des propositions qui seront présentées à un stade ultérieur de la phase de redémarrage espérée.

Les premiers concernent des initiatives pour faire face à court terme à la crise de liquidité, les seconds concernent cependant des interventions structurelles, pour lesquelles le président Gravina a annoncé des initiatives autonomes de la FIGC sur les thèmes suivants: la prolongation de la fin de cette saison jusqu’à plus tard 30 juin; le report du paiement des émoluments fiscaux; contributive et assurance (y compris les versements et les dossiers des agents de recouvrement); le réalignement de l’expiration de l’art. 85 du Noif (Covisoc accomplissements), l’adaptation des accomplissements des licences nationales (par exemple garanties et méthode de règlement des déficits en capital) et la renégociation à la fin des contrats sportifs et administratifs de premier niveau.

À cet égard, le président Gravina a convoqué une autre réunion avec tous les membres fédéraux (y compris les joueurs, les entraîneurs et les arbitres) pour le jeudi 26 mars, qui sera suivie par d’autres, afin d’établir la voie commune à suivre pour le bien du football italien. .