La FIGC prolonge la date limite pour terminer la saison, Gravina: “Commentaires négatifs de mal informés”

Après la comparaison entre tous les composants du calcium et Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, un autre a eu lieu aujourd’hui réunion importante pour l’avenir du mouvement du football italien. la Président Gabriele Gravina donnera prochainement le feu vert auprolongation des conditions de fin de saison, la nouvelle date sera 2 août 2020. Les décisions du gouvernement italien, de l’UEFA et de la FIFA sont clairement attendues.

LA NOTE DU PRÉSIDENT

“Le monde du football travaille sans relâche et de manière responsable pour trouver des solutions concrètes et durables à la crise générée par Covid-19, y compris celles nécessaires et indispensables pour sauvegarder les compétitions 2020-21. C’est aussi pour cette raison qu’il mérite le respect, au lieu d’être utilisé de manière instrumentale pour les polémiques controversées de toute fondation.

Nous sommes satisfaits de la confrontation constante que nous avons avec le ministre des Sports, mais aussi avec ceux de la santé et de l’économie et des finances, à qui nous avons proposé toutes les mesures nécessaires. Cela m’étonne cependant d’avoir à voir à nouveau combien la tentation de parler continuellement du football, pour la notoriété qui en découle, incite plusieurs interlocuteurs à commenter des choses dont ils sont évidemment mal informés.

Je remercie le ministre Spadafora pour l’attention accordée à la réunion d’hier, au cours de laquelle notre approche a été expliquée en profondeur: recommencer à jouer prudemment parce que le bon sens nous le dit et parce que les instances internationales Le football italien est connecté. Confirmant ce qui a été déclaré lors de la réunion et animé par l’esprit de collaboration habituel, je m’occuperai d’envoyer le protocole que nous avons créé au CONI, en restant disponible pour toute information utile “.