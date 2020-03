La fin de la saison de Premier League provoquerait le chaos – Redknapp

Date de publication: jeudi 19 mars 2020 9:25

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Jamie Redknapp pense que mettre fin à la saison de Premier League sans résolution entraînerait un «chaos».

Vendredi, le football professionnel national a été arrêté pour tenter de ralentir la propagation de Covid-19, avec le sport crayonné pour un retour début avril.

Peu de joueurs s’attendent à ce que les ligues reprennent à ce stade, mais Redknapp est d’avis que la saison de Premier League doit être terminée si possible.

AVIS: Cette saison de Premier League doit simplement être terminée…

Redknapp a déclaré à Sky Sports: «Bien sûr, je pense que nous devons terminer la ligue. Ce serait juste complètement injuste.

“Vous ne pouvez pas devenir nul et non avenu, cela n’a tout simplement aucun sens pour moi. Même si cela se termine la saison prochaine et que nous avons une demi-saison l’année prochaine, je pense que nous devons remplir les rencontres d’une manière ou d’une autre si possible.

“Maintenant, neuf jeux à jouer, si vous ne le faites pas et que vous dites tel quel, donnez Liverpool le titre de ligue et vous reléguez ensuite Bournemouth, Norwich et Aston Villa, pourriez-vous imaginer les litiges qui vont en résulter? Ça va provoquer le chaos.

“Je ne vois tout simplement pas que cela peut se produire en ce moment. Je pense que nous devons en quelque sorte terminer la saison.

“Écoutez, si dans six mois à un an, nous sommes toujours dans cette situation et que les gens tombent toujours malades et que les gens s’auto-isolent, je ne pense pas qu’il y ait une chance que vous terminiez la saison.

“Alors vous avez une grosse décision à prendre. Mais en ce moment, je sens la saison, nous devons la terminer.

«Je ne vois tout simplement pas une situation où vous pouvez avoir une annulation ou simplement donner à Liverpool le titre.

“Je pense qu’ils doivent le gagner. Nous savons tous qu’ils vont gagner, il n’y a personne au monde qui ne pense pas cela, mais il s’agit simplement de faire la bonne chose. »