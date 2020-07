Ligue d’Espagne

La fin est arrivée? Messi lié à une équipe de Premier League

Miguel Machado

3 juillet 2020, 12 h 04

Des informations de presse du pays anglais affirment qu’il y a un intérêt et pourrait être un joueur contre l’UEFA

Lionel Messi a été critiqué pour son jeu lors des derniers matchs, ainsi que l’ensemble de l’équipe de Barcelone et Quique Setién, l’entraîneur du club. L’histoire d’or du club a été écrite par l’Argentin, l’un des meilleurs joueurs du monde.

Le «10» de l’équipe nationale d’Argentine est la grande référence et la figure, mais il y a longtemps, on parlait d’un éventuel départ et des clauses, même libres, que son contrat devait quitter.

Maintenant, en provenance d’Angleterre, le journaliste Christian Martín, qui a couvert ce qui s’est passé avec Emiliano Sala, a déclaré que Manchester City souhaitait signer l’Argentin dans son club. Pep Guardiola, l’entraîneur de l’équipe.

«La possibilité que Leo Messi quitte Barcelone et vienne à Manchester City est réelle. Cela est confirmé par mes sources, en Catalogne et en Angleterre. Les conditions sportives et extra-sportives seraient positives pour toutes les personnes impliquées. Attention Mesdames et Messieurs « , a déclaré le journaliste en territoire anglais.

Ce sujet parle d’une action contre l’Uefa. N’oubliez pas que Manchester City a été sanctionné et ne pourra pas jouer de tournois internationaux avant deux ans. Cette décision a été portée en appel et ce mois-ci, la sanction serait définie ou modifiée. Dans le mouvement présumé contre l’Uefa, il est dit qu’un tournoi sans Lionel Messi ne serait pas viable pour l’entité, de sorte que l’Argentin pourrait enfin quitter. Souhaitez-vous abandonner dans un autre club?