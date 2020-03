La fin qu’Ibra ne veut pas de sa carrière

Il y a des façons et des façons de dire au revoir. Dans le monde du football, vous ne pouvez pas toujours le faire comme vous le souhaitez. Une sortie par la porte arrière, une blessure qui vous empêche de dire au revoir au green & mldr; Mais Zlatan Ibrahimovic n’imaginait pas que son retrait pourrait être assombri par une pandémie mondiale.

22/03/2020

Le à 09:08

CET

SPORT.es

Dans son édition écrite, «La Gazzetta dello Sport» publie que le bélier batteur il sera difficile de continuer à porter la ‘rossonera’ élastique une fois qu’il a terminé son contrat avec Milan, avec la retraite à l’esprit à 38 ans. Fin décembre, il est retourné à San Siro pour tenter de relancer l’énième échec sportif ces dernières années d’un club champion d’Europe à neuf reprises et l’effet I Ibra »avait fonctionné jusqu’à l’arrivée de COVID-19. Seulement deux défaites – bien que Zlatan n’ait pas raté son rendez-vous avec le but – dans les douze matchs de l’équipe depuis son arrivée.

Futur incertain

Mais maintenant, le scénario est tout à fait différent. La pandémie de coronavirus a paralysé le monde, l’Italie étant le pays avec le plus de décès et dont la situation est vraiment préoccupante. La période de détention peut être prolongée de plusieurs semaines, malgré le fait que des clubs comme Napoli, Lazio et Cagliari ont une date de retour pour la formation – et l’avenir de la Serie A est dans l’air. S’il ne joue plus cette saison et si Ibra raccroche enfin ses bottes, le Suédois aurait déjà pu jouer son dernier match en tant que professionnel. Ce serait une fin décaféinée pour un footballeur emblématique.