La finale de la Copa del Rey est reportée à la saison prochaine

La finale de la Copa del Rey entre l’Athletic et la Real Sociedad était l’un des problèmes en suspens qui devaient être résolus avant la fin de cette saison. Sport avait déjà informé à l’époque de cette possibilité et maintenant un accord aurait été conclu et il serait reporté pour la prochaine saison.

La raison de cette décision serait que l’Athletic et la Real Sociedad refusent de jouer à huis clos car ils pensent que la finale est un prix pour leurs fans et qu’ils méritent d’être présents. Par conséquent, dans l’accord tripartite entre le Conseil supérieur des sports, la Fédération et la Liga, la question a été discutée et il a été décidé que la prochaine saison serait jouée.

La finale de la Copa del Rey entre la Real Sociedad et l’Athletic, date reportée et en attente | EFE

La date n’est pas encore définie et tout est en suspens sur les événements, bien qu’il ait été établi que la finale devrait avoir lieu une semaine avant la fin de la prochaine édition de la Copa del Rey.