La Fiorentina a confirmé trois autres cas de coronavirus »Football Press

Samedi 14 mars 2020

L’équipe d’Erick Pulgar a déjà ajouté son quatrième cas positif de COVID-19 dans l’institution et les infectés atteignent 9 footballeurs en Serie A. Parmi les personnes touchées figurent les joueurs Germán Pazzella, Patrick Cutrone et le physiothérapeute Stefano Dainelli.

La liste des footballeurs infectés par le coronavirus de la série A continue de s’allonger et l’une des équipes les plus touchées est la Fiorentina d’Erick Pulgar. La table des «altos» avait déjà confirmé son premier touché par COVID-19, mais aujourd’hui (3/14) 3 autres cas ont été ratifiés dans le club via ses réseaux sociaux. Ce sont les joueurs Germán Pazzella, Patrick Cutrone et le kinésithérapeute Stefano Dainelli.

«Ils présentaient certains symptômes et tous trois étaient positifs. Tous sont en bonne santé et sont chez eux à Florence », a révélé la lettre de l’institution.

Ceci s’ajoute au cas de Dusan Vlahovic, dont 4 personnes au total ont été infectées dans l’établissement. En Serie A, elle compte déjà neuf joueurs infectés par cette pandémie, auxquels se joignent Manolo Gabiani, Omar Colley, Albin Ekdal, Morten Thorsby et Antonino La Gumina de Sampdoria: Daniele Rugani de Juventus et les trois joueurs de la table “ alto ”.

ACF Fiorentina communique che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, avec des résultats positifs, i calciatori Patrick Cutrone et German Pezzella et il physiothérapeute Stefano Dainelli. Sono tutti dans buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J

– ACF Fiorentina (@acffiorentina) 14 mars 2020