La Fiorentina à deux pas du poker sur le marché, l’alto déchaîné vise deux autres grands buts

MILAN. Le protagoniste du jour est sans aucun doute le Fiorentina du président de la Commission, le marché violet a en effet défini trois opérations importantes et une quatrième se déroule rapidement. Le diesse Pradè ne devrait pas non plus s’arrêter là, le dernier jour de marché, le feu vert pour deux opérations supplémentaires pourrait arriver.

POKER VIOLET

La première pièce acquise est l’attaquant ivoirien Cristian Kouame, venant de Gênes pour 11 millions d’euros plus plusieurs bonus pouvant augmenter le prix jusqu’à 18 millions. Contrat de cinq ans pour la classe ’97 qui se remet d’une blessure. Prêt avec obligation de remboursement pour Igor de SPAL, le défenseur brésilien passera au violet pour une somme de 8 millions Euros que la Fiorentina paiera à la fin du prêt. Dans la médiane, la diesse Pradè serait sur le point de placer un double coup: de Sassuolo il arrive Alfred Duncan pour 17 millions L’euro et Vérone arrivent Sofyan Amrabat, accord qui sera clôturé dans cette session mais le garçon déménagera à Florence en juillet pour environ 22 millions d’euros.

FONCTIONNEMENT PHOTOFINISH?

La piste décolle aussi Domenico Criscito, le défenseur de ces heures s’entretient avec les dirigeants de Gênes, l’affaire pourrait se terminer par un prêt de 18 mois avec une obligation de remboursement fixée à environ 7 millions d’euros. Enfin la suggestion Lucas Paquetà, le joyau de Milan est à la recherche d’une relance et l’alto diggì Joe Barone chez Sky Sport n’a pas fermé la porte: “Voyons, il est toujours joueur de Milan”.