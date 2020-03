La Fiorentina a distribué des points lors de sa visite en Udinese »Pressfootball

Dimanche 08 mars 2020

Dans un engagement sordide, le ‘Viola’, avec Erick Pulgar du 87 ‘, a fait match nul 0-0 en tant qu’outsider des’ bianconeri ‘. L’équipe chilienne au volant a pu le gagner à la fin, mais le mauvais règlement a été démontré dans les scores nuls du match.

Le match nul de la Fiorentina à égalité sans buts contre l’Udinese lors d’une visite à la 26e date de l’équipe de Serie A. Erick Pulgar, qui a déclaré qu’il était présent depuis 87 ′, n’a pas battu un pauvre Udinese lors d’une rencontre sans émotion.

La première mi-temps a été très disputée et l’arc a été atteint en vitesse par les deux équipes. À la 17e minute, Rolando Mandragora a tiré avec son pied gauche et son tir est passé près de l’arc protégé Bartłomiej Drągowski. Les locaux ont continué d’essayer et dans le 28 ′, ce pourrait être Stefano Okaka avec un coup de tête le premier à marquer.

La Fiorentina, avec le pouce national sur le banc, s’est concentrée principalement sur la résistance à l’assaut d’une équipe d’Udinese très compacte dans les tâches offensives, de sorte que ses arrivées au but de Juan Musso étaient rares. Le plus clair était le centre argentin Germán Pezzella, qui dans les 40 ′ avait un tir au poteau.

Avec des arrivées aussi dangereuses, mais sans concrétion, les deux équipes sont parties à la mi-temps.

En deuxième période, l’Udinese est revenu sur le devant de la scène et a été le premier à s’approcher de l’arc opposé. À 50 ′, le milieu de terrain argentin Rodrigo de Paul a terminé à distance et son tir est allé à quelques centimètres du but de la Fiorentina. La rencontre n’a pas eu d’émotions majeures lors de l’avance de la seconde mi-temps, jusqu’au dernier tronçon.

Dans les dernières minutes, les locaux, impatients de se convertir, ont laissé leur ligne défensive main dans la main avec le rival, mais les grandes erreurs de la “ Viola ” dans la dernière étape ont permis au cadre de la ville d’Udine de conserver la arc nul Erick Pulgar est entré dans le 87 ′, mais n’a pas pu contribuer au bris d’égalité.

Avec le résultat 0-0, le match s’est terminé. Avec un tel marqueur, la Fiorentina a été installée au douzième emplacement avec 30 points, tandis que l’Udinese était en quatorzième position avec 28 unités.