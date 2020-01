La Fiorentina avec Erick Pulgar bat Napoli en crise »

Samedi 18 janvier 2020

L’ensemble de Florence était supérieur à Napoli et l’a battu 2-0. Ceux dirigés par Gennaro Gattuso ne parviennent pas à se soulever en Serie A donc la crise se poursuit dans l’équipe du sud de l’Italie. Erick Pulgar, a joué un grand match où il était tout le duel sur le terrain.

La Fiorentina a battu Napoli 2-0 à la date 20 du duel de Serie A disputé au stade San Paolo. L’équipe qui forme Gennaro Gattuso reste immergée dans une crise qui le fait combattre dans la partie basse du «Calcio». Erick Pulgar, a commencé et joué les 90 minutes dans le casting «alto».

Dans un premier temps divertissant et même, Fiorentina était l’équipe qui avait plus d’intentions d’ouvrir le score et l’a obtenu avec Federico Chiesa à 25 ‘, avec une définition rapide avec la pointe du pied au poteau droit de David Ospina qui est parti sans options au but colombien. Et avec le 1-0 dans le résultat, ils se sont reposés.

Dans la seconde moitié, ceux de Florence ont continué à dominer le match malgré le fait que ceux du sud de l’Italie avaient une meilleure possession du ballon, mais n’étaient pas profondément en attaque. Dans les 75, Dusan Vlahovic a marqué 2-0 avec un but qui a condamné le match.

Avec cette victoire, la Fiorentina a atteint 24 points et continue de grimper dans le but d’approcher les coupes européennes. Alors que Napoli reste en chute libre avec 24 points mais en position 13 ajoutant sa quatrième défaite en cinq matchs par Serie A.

