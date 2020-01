La Fiorentina d’Iachini est un jeu et un cœur: un exploit avec Cutrone-gol, en dehors d’Atalanta. Maintenant, il y a Inter | Primapagina

Une entreprise. La Fiorentina a éliminé l’Atalanta de la Coupe d’Italie en jouant un premier semestre en tant que protagoniste et en marquant le but 2-1 avec un homme de moins. Il rencontrera l’Inter en quart de finale, mais la situation a changé par rapport à il y a quelques semaines. Non seulement les résultats, dans les 90 ‘de la Coupe d’Italie, la Fiorentina a également bien joué, puis souffert, s’est défendu et a recommencé. Et cela a pris l’apparence d’une véritable équipe, comme on ne l’avait pas vu depuis des mois.

DOUBLE TRANSFORMATION – Une autre Fiorentina (certainement pour le mieux) et aussi une autre Atalanta (certainement pour le pire). Par rapport au championnat, ce jeu a raconté, au moins pour un temps, deux équipes adverses. Contre Spal, la Viola avait joué l’un des pires matchs de ces dernières années; face à l’Inter Milan, les joueurs de Bergame avaient joué une splendide seconde mi-temps. Une confirmation était attendue chez Franchi et non. La Fiorentina a bien commencé, avec un courage qui n’a pas été vu depuis le début de la saison dernière, avec des idées et de l’éclat. Iachini s’était concentré sur Cutrone en tant que premier à commencer dans sa nouvelle équipe (à Wolverhampton, il avait été la dernière fois le 30 octobre lors du match de Coupe de la Ligue contre Aston Villa) et l’ancien joueur de l’AC Milan l’a immédiatement remboursé en marquant l’objectif de 1-0.

UNE ACTION ET UN OBJECTIF SPLENDIDES – Il vaut la peine de raconter toute l’action qui a conduit au réseau Viola car c’était spectaculaire, la plus belle action du Iachini à gestion courte pour l’instant. À un jet de pierre de la ligne médiane, Ceccherini a intercepté le ballon qu’il appuyait contre Castrovilli, touche pour Pulgar, encore une fois à Ceccherini, lance sur l’aile gauche avec le ballon accroché à la volée (avec une technique superfine) par Castrovilli, autre échange avec Vlahovic, puis Cutrone a quitté la ligne d’attaque, a demandé à Castrovilli de lui donner une balle et l’a touché rapidement et précisément pour Dalbert qui s’insérait sans adversaire, attaque du Français jusqu’à la fin du terrain, balle en arrière pour Cutrone qui a raison «Il a mis en première mi-temps, prenant la défense Atalanta dans le contre-temps. Huit touches d’une précision extraordinaire, six altos impliqués, si l’action de la Fiorentina était vraiment belle, cela a surpris encore plus l’incohérence avec laquelle tous les Atalanta ont été témoins passivement de cette compétence individuelle et collective.

LE HAUT DU BANC – Par rapport au match contre l’Inter Milan, Gasperini en avait changé quatre, abaissant un peu le niveau technique de l’équipe. A l’intérieur Masiello et Caldara (de retour sur le terrain après 15 mois, Spring à part) et certaines certitudes avaient déjà craqué en défense, puis Malinovskyi et Muriel. Sur le banc Gomez et Ilicic, sont entrés dans la seconde moitié. Dans la première moitié, il n’y avait rien de l’Atalanta que nous ayons appris à connaître et à admirer, il n’y avait pas de rythme, il n’y avait pas d’intensité, il n’y avait pas de qualité, il n’y avait pas d’attention. Sur le plan sportif (et ce fut une surprise), la Fiorentina a prévalu. Ce qui a alterné la contre-attaque (bien fermer, dans les espaces restreints) avec un pressage élevé. Castrovilli jouait à ses niveaux habituels de haut niveau un jeu vedette, à la fois défensivement et offensivement, Benassi est entré en continu, Pulgar a bien géré la manœuvre. Le Viola a raté le doublé, échoué à deux reprises par Vlahovic, le premier sur l’erreur de Masiello, le second sur la contre-attaque de Benassi. Il faut dire qu’Atalanta a également eu l’occasion d’égaliser avec une tête de Pasalic qui s’est imprimé sur la barre transversale.

Je suis de retour la déesse – Ilicic est entré immédiatement, au début de la seconde mi-temps, Gomez 10 minutes plus tard et le double engagement, notamment celui du slovène inspiré et en colère (par les sifflets de ses anciens fans), a changé la donne. En supprimant Masiello, Gasperini est passé à la défense contre quatre et Atalanta est revenu à lui-même. Des éclats sont venus: l’exploit de Terracciano sur Pasalic (le gardien violet était bon, mais c’était un mauvais but du Croate), le franchissement de but de Gosens puis, à la 22e minute, le tirage au sort d’Ilicic (il a brûlé Ceccherini) sur croix basse et tendue de Malinovskyi.

LA DOUBLE REVENGE D’ILICIC – Dès que le ballon a été mis sur le filet, l’ex-alto (son sixième but en carrière contre la Fiorentina) s’est tourné vers la tribune en mettant son index sur la bouche et le nez pour faire taire les Florentins qui l’avaient visé et peut-être pour venger son entraîneur, enterré par les insultes du secteur du parterre et de tout le stade: ce sont toujours les effets stupides et désagréables de la polémique sur le plongeur de l’Église de l’année dernière. Trois minutes plus tard, Pezzella (déjà averti) a volé dans la zone atalantine sans subir le moindre contact avec Ilicic qui était à proximité. Manganiello a d’abord pensé à survoler, mais Ilicic lui a crié dessus et l’arbitre a montré le deuxième carton jaune par simulation (le premier était venu pour une faute sur Malinovskyi) à l’Argentin.

LE COUP DE LIROLA – Avec l’équipe sur dix, Iachini a retiré Cutrone (épuisé après 70 ‘très bien fait) et a inséré Caceres. La Fiorentina s’est défendue dans l’ordre et si en parité numérique elle avait beaucoup souffert, dans l’infériorité elle a soutenu la collision. Atalanta a joué ces minutes avec présomption, avec l’intention d’aller au temps supplémentaire pour exploiter l’homme supplémentaire dans cette dernière demi-heure. Mais la Viola, toujours en course, n’a pas manqué la bonne occasion, née à 6 ‘de la fin d’un magnifique lancement de Pulgar de droite à gauche où Lirola était tombée sans aucun marquage (Gomez a tenté de récupérer, mais il était resté en avant précisément parce qu’il était convaincu que le ballon allait bientôt y retourner …: trop optimiste), attaque de l’ex de Sassuolo qui est entré dans la zone du ballon au pied et a lancé une pierre en diagonale sur le deuxième poteau. Pour Beppe Iachini, c’était le troisième match officiel et pour l’instant l’équilibre est de deux victoires et un match nul.