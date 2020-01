La Fiorentina ne s’arrête pas à Cutrone: trio de tirs dans le canon

NOUVELLES DU MARCHÉ DE FLORENTINE – La Fiorentina ne veut pas s’arrêter à Cutrone seule et préparer de nouvelles affaires entrantes. L’équipe de Iachini elle aura sans aucun doute besoin de nouvelles greffes pour se redresser au classement et pour sortir d’une longue crise qui ne semble laisser aucune chance à la société Viola. Le marché pourrait donc venir en aide aux Gigliati, qui tenteraient ces jours-ci de saisir tous les bijoux actuellement sur la liste de souhaits de Commisso et Prade.

Marché des transferts de la Fiorentina: Bonifazi, Juan Jesus et Duncan après Cutrone

Après l’arrivée de Cutrone, qui a subi des visites médicales avec le Fiorentina et serait désormais à un pas de la formation de Iachini, les Toscans auraient trois autres noms en tête. Comme l’explique fiorentinanews.com, en fait, les autres coups de feu dans le canon seraient ceux pour Bonifazi la turin, Juan Jesus de Rome et Duncan la Sassuolo. Parmi les noms importants, pour lesquels Commisso serait bien réfléchi: l’idée de l’entreprise, en effet, serait d’apporter à Florence au moins deux nouveaux greffons, afin de viser de plus en plus concrètement la montée du classement dans la seconde partie de saison.

