La Fiorentina révèle dix cas de coronavirus

Le propriétaire de la Fiorentina, Rocco Commisso, a annoncé l’existence de dix cas positifs de coronavirus au sein du club italien, dont trois hospitalisations. Trois joueurs ont également été touchés dans ce groupe de personnes touchées par le coronavirus: l’attaquant italien Patrick Cutrone, le défenseur argentin allemand Pezzella et l’attaquant serbe Dusan Vlahovic.

“En Fiorentina, la situation empire, nous avons trois de nos entraîneurs et médecins qui sont à l’hôpital et d’autres personnes qui ont un coronavirus mais qui sont à la maison”, a déclaré Commisso, propriétaire du club italien, chez Sky Sport Italia. “Nous avons entre huit et dix personnes qui ont été touchées par cette malheureuse maladie”, a ajouté le propriétaire du club italien de Florence.

D’un autre côté, une autre équipe italienne, la Brescia, est également en quarantaine après deux cas positifs de coronavirus ont été détectés dans le club. Brescia, club dans lequel l’attaquant italien est actif Mario Balotelli, a annoncé que le club est en quarantaine en raison de deux de ses employés testés positifs pour le coronavirus.

De cette façon, les cas de positifs pour le coronavirus dans le football italien se produisent, qui a été le premier à être directement touché par cette pandémie.