La Fiorentine a confirmé 10 nouveaux cas de coronavirus

Le coronavirus ne ralentit pas, et en Italie en particulier, il frappe fort à mesure que les cas se multiplient. Sans aller plus loin, le La Fiorentina a confirmé par l’intermédiaire de son président qu’elle avait 10 nouvelles personnes infectées par le virus.

Rocco Commisso, président de l’institution, a annoncé la nouvelle et déclaré qu’il y avait 10 cas confirmés au sein du club, dont le cas bien connu de l’Argentin Germán Pezzella. Mais aussi, il a révélé que dans ces cas, il y avait deux autres joueurs de football. Il s’agit de Patrick Cutrone et du Croate Dusan Vlahovic, compagnons de l’ancien défenseur de River.

En Italie, le coronavirus a pratiquement stoppé le pays car il est l’un des plus touchés par la maladie avec plus de 35 000 cas confirmés et près de 3 000 décès. Les autres cas sont des employés du club, comme l’a révélé Comisso lui-même.

“Nous avons trois membres du personnel technique et de santé de la famille ‘Viola’ à l’hôpital et d’autres cas positifs à domicile. Il y a une dizaine de personnes infectées et nous aidons autant que possible. C’est un devoir d’aider ceux que nous pouvons, à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Nous avons fait un don pour collecter des fonds, ” étaient les mots du leader.

Florence est dans l’une des zones les plus touchées par la maladie. Il se trouve à environ 200 km de la Lombardie, la région où l’épidémie s’est le plus développée avec près d’un tiers des décès dans le pays. Pezzella et le reste des personnes infectées mettent leurs maisons en quarantaine sans symptômes.