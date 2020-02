La folle fête des stars après avoir perdu à Dortmund

Deux jours après avoir perdu contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions 2019/2020, Une grande majorité des joueurs du PSG ont été les protagonistes d’une folle célébration dans un local bien connu de Paris des anniversaires respectifs de Mauro Icardi, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Ce fut l’occasion pour ces trois joueurs, le lauréat et certains de leurs coéquipiers de se laisser aller quelques heures.

Si à l’anniversaire de Neymar l’entrée des téléphones portables était interdite de sorte que les images du celebarcón ne pouvaient pas être filtrées, cette fois il semble qu’il y ait eu un “open bar”. Il n’y avait aucune interdiction et de Wanda Nara elle-même, partenaire et agent de Mauro Icardi, et d’autres invités, de nombreuses images de la célébration qui a duré jusqu’aux petites heures du matin ont été lancées sur les réseaux sociaux.

Nous ne savons pas si ces images ont plu à la fois à l’entraîneur Thomas Tuchel et au directeur sportif Leonardo, car les trois joueurs sud-américains se sont lâchés et se sont retrouvés avec le torse nu dansant et sautant.

L’équipe du PSG a été convoquée à l’entraînement cet après-midi pour commencer à préparer le prochain engagement face à Bordeaux en Ligue 1.