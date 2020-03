La Fondation Pedro Rodríguez est solidaire de 300 menus

Les athlètes ont été très sensibles à la grave situation que connaît la société dans le monde. Beaucoup ont annoncé leurs contributions et le joueur de Chelsea, Pedro Rodríguez, a également montré sa solidarité.

28/03/2020 à 20:13

CET

Sport.es

Plus précisément, à travers sa Fondation, l’ancien joueur du FC Barcelone a financé jusqu’à présent plus de 300 menus pour servir le personnel du HUC et de l’hôpital Nuestra Señora de la Candelaria, les deux centres hospitaliers les plus importants de sa ville natale de Ténérife.

Quelle joie de partager cette image! La Fondation fait don de menus pour le personnel du HUC et de l’Hôpital Nuestra Señora de la Candelaria afin que nos héros soient dans les meilleures conditions possibles pour stopper ce virus … MERCI ILLIMITÉ POUR VOTRE TRAVAIL! pic.twitter.com/EUcVUTtzMN

– Fondation Pedro Rodríguez (@FundacionPedro) 26 mars 2020

La Fondation Pedro Rodríguez elle-même a communiqué ce don sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où elle considère toutes les toilettes qui sont en première ligne certaines “héros” et à qui donne-t-il “MERCI INFINI POUR VOTRE TRAVAIL!”, donc en majuscules.

Dans le tweet, plusieurs des agents de santé qui ont bénéficié de ces menus apparaissent sur une photo, qu’ils montrent dans leurs mains avant de les manger pendant leur courte pause afin qu’ils puissent manger quelque chose avant de revenir pour s’occuper des multiples patients admis dans les centres hospitaliers. , la plupart en raison de leur infection par le coronavirus.

Cette contribution s’ajoute à celle déjà apportée à l’époque pour fournir aux hôpitaux matériel de protection pour les toilettes elles-mêmes