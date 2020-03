La force de la région du Pérou ne veut pas livrer le champ de tir à la fédération de ce sport, Pedro García, plainte du tireur national Autres sports

Les Jeux panaméricains de Lima 2019 Ils ont été un succès. Le Copal (le comité organisateur de cet événement) a construit plusieurs installations sportives pour les différentes disciplines qui devaient être jouées. L’un d’eux était le Polygone de Jeter à Las Palmas, une base militaire de l’armée de l’air péruvienne. On suppose qu’après l’événement, la FAP a dû livrer le site à la Fédération nationale de tir sportif, mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit et, selon l’athlète Pedro García Miró, il semble que cela ne se produira pas bientôt.

Pedro Garcia, tireur national dans la modalité de la fosse olympique, a dénoncé dans une communication avec Depor que la force péruvienne ne permet pas aux athlètes d’entrer dans le polygone pour s’entraîner; que le FAP, jusqu’à présent, n’a pas livré l’enceinte à la Fédération et qu’il ne souhaite le faire qu’à ses conditions.

«Le Copal a déjà remis à la Force de zone le polygone de feu, mais il a été retardé dans sa réception et tarde maintenant à nous le livrer. Tout au long de l’été, nous n’avons pas pu tirer et en mai, nous avons le Championnat panaméricain, nous n’avons pas de court et nous pratiquons dans l’armée. Maintenant, le FAP (pour livrer le site) a l’intention de conclure un contrat dans lequel la Fédération est blessée », a déclaré García Miró.

«Autrement dit, la Force régionale sera celle qui tirera les bénéfices de la vente des cartouches, de la publicité, des commissions et d’autres choses. Alors, comment la fédération va-t-elle avoir des revenus? Le Polygon appartient à la FAP, mais il a été construit pour la fédération. Il a même une entrée indépendante pour que, lors d’événements militaires, nous ne fermions pas les portes “, a-t-il ajouté.

Et il poursuit: «L’État péruvien a décaissé 35 millions de soles pour la construction (le polygone) qui sera construite et utilisée par la fédération. Mais si la Force de zone est laissée, il y a détournement de fonds détecté, car cet argent est utilisé sur quelque chose qui ne l’était pas. Que la Force de zone ait des interférences, certaines fonctions, parfaites. Mais le domaine n’est pas le leur. Ce qui se passe, c’est qu’un colonel en chef de Las Palmas parvient à un accord avec nous et ensuite il le change, et l’autre qui entre sait tout. »

Garcia dit également que la Force régionale a déjà pris possession de certains bureaux qui appartiennent à la Fédération de tir et de certaines salles pour les athlètes. Le problème s’intensifie maintenant alors que nous sommes à la porte du Championnat panaméricain, qui commence en mai et doit se faire à Las Palmas.

«Ils prolongent la signature du contrat pour faire pression sur nous et que le moment vient, par fatigue et parce que nous sommes désespérés, nous devons signer quoi que ce soit, car il y a déjà plus de 200 tireurs qui arrivent. J’espère qu’ils signent ce qu’ils doivent signer et qu’ils n’abusent pas de leur autorité, car ils le font: abus d’autorité », a-t-il dit.

La délégation péruvienne s’est entraînée dans l’armée, dans un espace qui a été construit l’année dernière pour que les athlètes nationaux s’entraînent pendant que le champ de tir était terminé. Cependant, les machines sont différentes de celles de la base de Las Palmas. Celles qui se trouvent sur le territoire des zones de forces sont plus sophistiquées. “Nous allons participer au tournage panaméricain, avec tous les avantages des propriétaires et nous ne les avons pas.”

García Miró dit également qu’après Lima 2019, seulement deux fois les athlètes ont pu entrer dans le polygone: dans le championnat ibéro-américain et dans le championnat national. Après ces deux événements, ils n’ont pas pu entrer. Pour tout cela, ce jeudi il y aura une réunion de la Fédération de Tir avec l’IPD pour voir quelles solutions ils peuvent prendre avant le refus du FAP de livrer le Polygone.

