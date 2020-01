La forêt de Nottingham concède tardivement à abandonner des points contre la lecture

NOTTINGHAM, ANGLETERRE – 22 JANVIER: Samba Sow de Nottingham Forest est abordé par George Puscas de Reading lors du match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Reading at City Ground le 22 janvier 2020 à Nottingham, en Angleterre. (Photo de Laurence Griffiths / .)

Deux buts en dix minutes ont mené à une fin effrénée alors que Nottingham Forest a fait match nul 1-1 avec Reading au City Ground.

Après une première mi-temps terne, Lewis Grabban a marqué ce qu’il croyait être le vainqueur avec un effort de braconnier dix minutes avant la fin.

Mais Sam Baldock a nivelé le score six minutes plus tard par la plus belle des marges.

Le résultat prolonge la séquence invaincue de Forest à sept matchs; cependant, les hommes de Sabri Lamouchi se demanderont comment exactement ils n’ont pas battu les Royals.

Une moitié de peu de chances

Forest est entré dans le match en sachant qu’ils auraient besoin d’une victoire pour combler l’écart en haut du championnat.

Une victoire aurait réduit le déficit entre eux et Leeds, deuxième, à deux points; au lieu de cela, ils se dirigent vers Brentford samedi à quatre points des points automatiques.

Les hôtes ont fait un seul changement alors que Sammy Ameobi est venu pour Albert Adomah et le milieu de terrain a adopté un rôle de milieu de terrain aux côtés de Ben Watson en première mi-temps.

Le camp de Sabri Lamouchi a surtout été menacé par Joe Lolley sur le flanc droit.

L’ailier a presque forcé un premier match dès la deuxième minute quand il a précipité Tyler Blackett juste à l’extérieur de la surface de réparation; le ballon a rebondi, tombant sur Lewis Grabban, mais l’attaquant de Forest n’a pas pu faire tenir le ballon alors qu’il cherchait à créer une chance.

Forest s’est ensuite retrouvé sous pression alors que Reading a créé quelques occasions entre un coup franc taquin de Lolley.

John Swift a eu la meilleure chance des Royals dès les dix premières minutes alors qu’il a frappé la barre transversale à 25 mètres avant de tirer entre les mains de Brice Samba.

Jordan Obita a ensuite lancé un tir bas après le poteau éloigné après avoir trouvé de l’espace sur le bord de la surface de réparation.

Pelé a reçu le premier carton jaune de la soirée alors qu’il traînait maladroitement Watson à mi-chemin dans le fond de son équipe à la 23e minute.

Forest a inscrit six tentatives de but en première période, mais seulement deux gardiens des Royals en difficulté Rafael Cabral.

Le côté de la maison s’est à nouveau rapproché lorsque Lolley s’est précipité dans l’espace; il a percé une croix basse dans la boîte mais la chance est devenue la mendicité car personne ne pouvait se connecter.

Plus de chances ont suivi alors que Joe Worrall a tiré à 30 mètres dans le souffle de Cabral.

Mais Reading aurait sans doute dû entrer dans l’intervalle de mi-temps à venir.

Watson et Lolley ont tous deux détourné les chances du bord de la boîte, permettant aux visiteurs de contre-attaquer via Jordan Obita.

L’attaquant des Royals a trouvé de l’espace sur le côté droit de la boîte mais, après s’être tordu et tourné sous pression, son tir fléché a été maladroitement écarté pour un corner de Brice Samba.

Amélioration de la seconde moitié

Nottingham Forest a entamé le second semestre de façon plus lumineuse et améliorée par rapport au premier semestre.

Joe Worrall est arrivé à une distance touchante de la marque lorsque les visiteurs ont cherché à passer le ballon hors de la défense; le ballon tomba sur le chemin de Worrall mais le défenseur frappa violemment le défenseur.

Obita aurait dû faire mieux quand il s’est accroché à une passe transversale en diagonale qui a brisé le piège hors-jeu de Forest; il s’élança dans la boîte mais frappa la poigne de Samba.

La faiblesse défensive et l’incapacité de marquer ont conduit Lamouchi à effectuer son premier changement. Il a présenté Joao Carvalho à la place de Sow au milieu de terrain à la 57e minute.

Forest a continué à faire pression alors que Grabban tentait de donner de la joie aux 27 840 personnes au City Ground.

Le meilleur buteur de Forest a estimé qu’il aurait dû subir une pénalité lorsqu’il s’est incliné contre Blackett; l’arbitre David Webb a pensé le contraire et a écarté les appels.

Matty Cash a également menacé, frappant une demi-volée après le poteau sous un angle serré, mais il n’a pas fallu longtemps pour que Grabban sorte enfin de l’impasse.

Ameobi se tortilla dans l’espace à l’intérieur du banc des pénalités avant de frapper un tir qui semblait passer devant le poteau; ce ne devait pas être le cas alors que Grabban surgissait au bâton arrière pour pousser le ballon sur la ligne avec dix minutes à gauche.

Mais les inquiétudes défensives de Forest ont touché le cœur avec six minutes plus tard.

Les hôtes n’ont pas pu effacer leurs lignes avec conviction et après que le ballon a semblé être dégagé de la ligne, l’arbitre Webb a pointé sa montre pour confirmer que le robinet du remplaçant Sam Baldock avait franchi la ligne.

Forst a cherché un but gagnant dans les trois dernières minutes, mais ce ne devait pas être le cas car ils ont été faits pour faire match nul 1-1 avec Reading dans un style dramatique pour la deuxième fois cette saison.

Forêt de Nottingham: Brice Samba, Yuri Ribeiro, Joe Worrall, Lewis Grabban, Ben Watson, Matty Cash, Sammy Ameobi, Michael Dawson (C), Samba Sow (Joao Carvalho, 61), Joe Lolley (Albert Adomah, 89), Tiago Silva.

Sous-marins inutilisés: Jordan Smith, Carl Jenkinson, Alfa Semedo, Ryan Yates, Chema Rodriguez.

En train de lire: Rafael Cabral, Chris Gunter, Michael Morrison, Liam Moore (C), John Swift, Jordan Obita, Ovie Ejaria, Michael Olise (Danny Loader, 90), Tyler Blackett, Pele, George Puscas (Sam Baldock, 77).

Sous-marins inutilisés: Sam Walker, Matt Miazga, Andy Rinomhota, Lucas Boye, Charlie Adam.

Présence: 26 840 (808)

