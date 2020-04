“La formation a repris vraisemblablement le 4 mai, les Fédérations sont activées”

ROME. la Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, avec une lettre envoyée aux présidents Giovanni Malagò et Luca Pancalli, a formellement invité toutes les fédérations du CONI à préparer une future reprise de la formation. En effet, une sécurité sanitaire maximale doit être garantie à tous les membres, des sportifs au personnel, selon les indications du comité scientifique national à la lettre.

PRÊT À TIRER

“Dans la profonde conviction que nos athlètes et nos athlètes, valides et handicapés, reviendront bientôt pour gagner et honorer le Tricolor, à l’intérieur et à l’extérieur des terrains de compétition, veuillez vouloir activer les Fédérations et autres sujets du système sportif afin que le la reprise de la formation et des activités se déroule, vraisemblablement à partir du 4 mai, dans le strict respect des exigences de sécurité qui seront identifiées en accord avec les autorités sanitaires et les organismes scientifiques “.

BELLE IDÉE

A l’initiative de la FIGC, d’attribuer un bouclier symbolique à toutes ces figures professionnelles qui se sont activées dans cette urgence: “Belle initiative de la FIGC qui a décidé d’assigner un bouclier symbolique à tous ceux qui n’ont jamais cessé d’y être ces jours-ci . Médecins, infirmières, travailleurs, employés, commis, forces de l’ordre: ils sont les champions en ce moment. #loscudettodelcuore ».