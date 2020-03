La forme de David de Gea est une préoccupation majeure pour Man United

Les statistiques d’Opta indiquent que la faute de haut niveau de David de Gea contre Everton hier était la septième fois depuis le début de la saison dernière, il a coûté un but à Manchester United.

Aussi choquant soit-il, les statistiques des «erreurs menant aux objectifs» d’Opta sont peut-être quelque peu gentilles avec de Gea. Il n’inclut évidemment pas les erreurs qui restent impunies, et il y a également eu un certain nombre de croix maladroites que le joueur de 29 ans a faites dans cette mauvaise forme, dont certaines ont également conduit indirectement à des buts.

L’Espagnol a sans aucun doute été l’un des meilleurs gardiens de but du monde pendant un certain nombre d’années, mais ce qui semblait être une période de mauvaise forme en 2018 s’est poursuivi dans sa troisième année.

Rien que la saison dernière, de Gea a fait sept hurlements qui ont mené directement à des buts – deux pour l’Espagne et cinq pour les Reds.

Tout semblait commencer par la Coupe du monde 2018, qui a été un désastre pour l’Espagnol. Il a terminé la compétition avec les pires figures de gardiens de toute Coupe du monde depuis 1966, il a été exclu de la sélection nationale et il a été mis au pilori dans son pays d’origine par des fans qui pensaient qu’il était responsable de la sortie de l’Espagne de la compétition.

À son retour sur la scène nationale, de Gea semblait initialement avoir ignoré son cauchemar international. Mais ensuite, les erreurs ont commencé à s’infiltrer. Il y a d’abord eu une jungle contre la Mustafi d’Arsenal en décembre 2018. Il y a eu ensuite une série de gaffes qui ont finalement coûté une place à Manchester United en Ligue des Champions cette saison, contre Arsenal (Granit Xhaka), Manchester City ( Leroy Sane) et Chelsea (Marcos Alonso). Sa pitoyable tentative de sauver un tir de Leonel Messi a également vu United s’écraser hors de la Ligue des champions.

Cette saison n’a pas commencé mieux pour de Gea. En août, il a laissé un coup de feu doux de Patrick van Anholt le battre au poste proche contre Crystal Palace. En décembre, il a battu dans un corner contre Everton, ce qui a mené à un but contre son camp par Victor Lindelof et une semaine plus tard, il a permis à un effort apprivoisé d’Ismaila Sarr de Watford de glisser entre ses doigts dans le filet.

Cette dernière erreur contre Everton pourrait être la plus embarrassante de toutes.

Mais la disparition de l’Espagnol n’est pas seulement une question d’erreurs, c’est aussi une incapacité à produire un peu de magie lorsque cela est nécessaire, comme il le faisait régulièrement.

De Gea n’a épargné aucune pénalité depuis la saison 2015/16 et son taux d’économies de 69% est bien inférieur à celui du gardien de prêt du Red Devil Dean Henderson, qui se situe à 75%. Il est également inférieur à Alisson de Liverpool (80%), Hugo Lloris des Spurs (75%), Vincente Guaita de Crystal Palace (74%) et Wayne Hennessy (73%), Kasper Schmeichel de Leicester (72%), Martin Dubravka de Newcastle (72) %) et Bernd Leno d’Arsenal (70%).

Défendant son joueur après le match d’hier, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: «David est pour moi le meilleur gardien de but du monde… Il a traversé une période difficile la saison dernière mais David a été très, très bon cette saison. Je ne me souviens vraiment d’aucune erreur en dehors de celle de Watford. Je lui fais confiance à 100% dans l’objectif. »

Le patron voudra peut-être faire vérifier sa mémoire.

Être d’accord avec le fan d’Arsenal et l’irritant général Piers Morgan n’est pas quelque chose qui vient facilement, mais n’avait-il pas raison quand il a répondu au commentaire de Solskjaer en disant: “ Combien de cock-horreurs supplémentaires De Gea doit-il faire avant de perdre le «meilleur gardien de but du monde»? Il n’est même pas le meilleur gardien de Manchester »?

Combien de cock-horreurs de plus que De Gea doit faire avant de perdre le tag du meilleur gardien de but du monde?

Il n’est même pas le meilleur gardien de but de Manchester. pic.twitter.com/Us5l0x375L

– Piers Morgan (@piersmorgan) 1 mars 2020

Manchester United doit beaucoup à David de Gea. Il a sauvé tant de points pour les Red Devils au fil des ans et les fans de United sont parmi les plus fidèles au monde. Mais il arrive un moment où nous devons parler de l’éléphant dans la pièce, et après près de deux ans d’erreurs et de médiocrité et avec un temps critique approchant dans trois compétitions, ce temps peut être maintenant.

