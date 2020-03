La fortune que Keylor Navas a dû payer pour voyager au Costa Rica depuis la France

A Paris, il y a un autre joueur qui a décidé de quitter l’Europe pour vivre la quarantaine dans son pays natal, nous ne parlons ni plus ni moins de Keylor Navas, qui a échappé à la pandémie en Europe pour passer la quarantaine dans son Costa Rica natal, bien que Cela lui a coûté un œil au visage.

Keylor a payé 200 000 euros pour le vol aller simple privé de Paris au Costa Rica, pour lui et sa famille, sans compter le vol de retour qui pourrait être encore plus cher.

Cela a laissé beaucoup de gens bouche bée et se demande pourquoi le Costa Rica a décidé de le faire. Ce prix est dû au fait qu’il n’y a pas de voyages commerciaux dans son pays et il a compris que c’était la meilleure mesure pour être prudent et avec sa famille. Au total, si Keylor devait revenir alors que les vols commerciaux n’ont pas encore repris, ce voyage «aller-retour» lui coûterait près d’un demi-million d’euros.

Selon la loi costaricienne, Keylor ne pourra pas quitter son domicile dans 14 jours car il vient d’un lieu à risque. L’ancien Real Madrid rejoint Neymar et Thiago Silva sur la liste des joueurs qui ont quitté la France à cause de la pandémie et se sont rendus dans leur pays d’origine.