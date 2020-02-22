La France et Monaco à égalité contre Dijon

FRANCE LIGUE 1, 26ème JOUR
Vendredi 21.02.2020
19:00 NICE-BREST 2-2
20:45 METZ-LYON 0-2
Samedi 22.02.2020
17h30 MARSEILLE-NANTES 1-3
20:00 ANGERS-MONTPELLIER 1-0
20:00 DIJON-MONACO 1-1
20:00 LILLE-TOULOUSE 3-0
20:00 RAC.STRASBOURG-AMIENS 0-0
Dimanche 23.02.2020
15h00 SAINT ETIENNE-REIMS
17h00 RENNES-NIMES
21h00 PARIS SG-BORDEAUX
CLASSIFICATION:
PARIS SG 62
MARSEILLE 52
LILLE 43
RENNES 41
MONACO 39
RACING STRASBOURG 38
MONTPELLIER 37
NICE 37
NANTES 37
LYON 37
REIMS 36
BORDEAUX 35
BREST 34
ANGERS 33
METZ 28
SAINT-ETIENNE 28
NIMES 27
DIJON 27
AMIENS 22
TOULOUSE 13