La Frattese bat la Nuova Napoli Nord 5-0 et défend la 3e place

Au stade “Giarrusso”, le Frattese visité le dernier rang New North Naples, feu arrière du tournoi avec possibilité de salut quasi inexistante.

Les nerostellati parviennent à s’imposer avec un confortable 5-0, revenant ainsi à la victoire après une période de déclin, avec une défaite et un match nul lors des deux derniers matchs, qui non seulement avaient pratiquement archivé les rêves de promotion directe, mais aussi rapproché de manière significative Casoria , désormais à trois points de la troisième place de l’équipe Frattamaggiore.

L’entraînement fermé déjà en première mi-temps par les nerostellati, qui a débloqué le match en 11 ‘avec Balzano, doublé à 24’ grâce au but de Grezio et avant de se reposer, à 43 ‘, a signé le trio avec Arario. En seconde période, la toile du match ne change pas et le score est enrichi par les buts d’Auriemma, à 10 ‘, et encore avec Arario marquant deux fois à 44’.

Un succès qui n’annule évidemment pas le moment négatif des Frattais, mais qui peut sans aucun doute remonter le moral en attendant, tout en maintenant les distances par rapport à une Casoria qui est revenue à la victoire après l’arrêt contre les dirigeants d’Afragola.