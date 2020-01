La Frattese brise le silence: “Petite gratitude, clarifions”

la Frattese interrompt le silence de la presse pour prendre position et clarifier, après quelques critiques reçues et mal digérées par la société de Frattamaggiore, troisième du classement du groupe A d’excellence Campanie.

Ci-dessous la note officielle du club nerostellato, qui s’appuie sur les mots du directeur général Andrea Baldi:

En tant que directeur général de l’ASD Frattamaggiore Calcio, je tiens à clarifier la situation actuelle. À la lumière des derniers litiges soulevés et du manque de reconnaissance des sacrifices consentis, l’entreprise au visage noir se dit prête à passer le relais à tout membre de l’entrepreneuriat local désireux de prendre le relais.

Par ailleurs, je voudrais souligner que l’entreprise n’a jamais négligé l’idée d’accueillir de nouveaux investisseurs, même si les nombreux contacts qu’ils ont eus n’ont jamais abouti à un résultat positif. Il sera donc possible d’engager des négociations jusqu’à la fin de la saison en cours et si rien ne se matérialise dans la limite préétablie, l’entreprise se réservera le droit d’agir personnellement. Malgré les nombreuses adversités qui sapent l’équilibre des entreprises, je suis le porte-parole de l’intention que partagent tous les membres: viser le saut de catégorie.

Tout comme au cours des trois dernières années, le Frattais a toujours navigué dans les quartiers supérieurs du classement, même dans cette deuxième partie de la saison, la meilleure position possible sera combattue. Enfin, le soussigné, avec les partenaires Antonio Lamberti et Rocco Pellino, exprime une solidarité maximale avec le président D’Errico, conscient de sa passion pour les couleurs noires et de ses sacrifices économiques.