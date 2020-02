La Frattese se réjouit de la saisine du procureur fédéral pour le TFT non négociable

FRATTAMAGGIORE (NA). Vient enfin le verdict sur la saisine du Procureur fédéral vers le Frattese, son président et certains membres de Nerostellato. Un verdict qui confirme la position du club sur les faits litigieux et l’exonère totalement.

DÉFÉRENCE DU PROCUREUR FÉDÉRAL DU F.I.G.C.

À LA CHARGE DE: M. D’Errico Rocco n.25.05.1979, lors des événements Président de la société Asd Frattamaggiore Calcio, pour violation de l’article 4, paragraphe 1, 2 paragraphes 1 et 2, 21 paragraphes 2 et 3 du CGS en vigueur, également en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1 du Statut fédéral; footballeur: Roghi Salvatore n.21.07.1995, (match du 15.09.2019), pour violation des articles 4, paragraphe 1 et 2, paragraphes 1 et 2, 21 paragraphes 2 et 3 de la C.G.S; directeur accompagnateur: mr. Auletta Biagio (1 match), de la société Asd Frattamaggiore Calcio, pour la violation visée à l’article 4, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 2, 21, paragraphes 2 et 3, également en relation avec l’article 7, paragraphe 1, du statut fédéral , 61 du NOIF; la société Asd Frattamaggiore Calcio, pour sa responsabilité directe et objective, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2 du C.G.S. en vigueur, à laquelle ils appartenaient au moment de la constatation des faits et, en tout état de cause, contre lesquels ou dans l’intérêt desquels l’activité a été exercée conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du C.G.S. la force.

Le procureur fédéral a constaté que le joueur de l’épigraphe avait été employé dans le match mentionné par la société Asd Frattamaggiore Calcio alors qu’il était en train d’être disqualifié conformément à la décision du G.S.T. – C.U.130 du 30.05.2019 et a également noté que la liste de l’offre mentionnée dans la saisine avait été signée par le fonctionnaire accompagnateur sig. Auletta Biagio. Il a donc estimé que les violations de la réglementation évoquées dans lesquelles il a reporté tous les préjugés devant ce Tribunal fédéral territorial avec l’entreprise, objectivement responsable du comportement de ses membres, persistaient. Le Tribunal a fixé la date de la discussion de la saisine et a attribué un délai au différé pour le dépôt des mémoires défensifs.

LA DEMANDE DU PROCUREUR

Asd Frattamaggiore Calcio et son président, M. D’Errico Rocco, ont envoyé des souvenirs défensifs. Des communications sont régulièrement reçues par les renfloués par lettre recommandée pour la session d’aujourd’hui. Le représentant du parquet fédéral a insisté sur l’affirmation de la responsabilité de tous les différés pour les violations respectivement imputées et requises pour: le footballeur Roghi Salvatore trois (3) jours de disqualification; pour le président D’Errico Rocco, la peine de quatre (4) mois d’inhibition; pour Asd Frattamaggiore Calcio, la pénalité de deux (2) points au classement et 500,00 € d’amende. P.Q.M., Tribunal fédéral territorial de Campanie.

RÉSOLUTION

de juger impossible la poursuite de la saisine pour violation de l’article 125, paragraphe 2, du C.G.S. En effet suite à l’enregistrement du 10/10/2019, l’avis de conclusion des enquêtes en date du 12/11/2019, a été notifié le 19/11/2019. Au 19/11/2019, par conséquent, le délai de 15 jours courait conformément à l’art. 123 paragraphe 1 CGS, qui a expiré le 4/12/2019. Le terme suivant conformément à l’art. 125 alinéa 2 donc, dans lequel la saisine aurait dû avoir lieu, expiré le 03/01/2020, soit 30 jours à compter du 4/12/2019, portant la date du 9/01/2020, la saisine doit être déclarée non susceptible de recours , avec toutes les mesures consécutives. Envoyer au secrétariat pour les obligations.