La fusée Werner alerte Liverpool; nouveau bas pour Teddy Sheringham

La collection de cette semaine comprend un objectif incroyable de Timo Werner, des compétences flamboyantes de Zlatan et Jadon Sancho et un drapeau de coin frappant un supporter là où ça fait mal.

jeDans notre rubrique hebdomadaire, nous examinons les meilleurs articles sur les réseaux sociaux du monde du football ce week-end. Le football et les médias sociaux peuvent aller de pair, mais tout le monde ne réussit pas. Ici, nous célébrons ceux qui le font, en mettant en évidence les messages qui nous ont fait rire, les vidéos des objectifs miracles que nous venons de revoir, ou tout ce que nous avons ressenti devaient simplement être partagés…

Timo Werner marque un coup de tonnerre ***** d

Il n’est pas étonnant que Liverpool et Chelsea grimpent sur eux-mêmes pour signer Timo Werner

S *** AVEZ-VOUS VU CELA?! @TimoWerner connaît une de ces saisons 🤩 pic.twitter.com/50D6C3LhHV

– Mirror Football (@MirrorFootball) 20 janvier 2020

Zlatan défie les barrières de l’âge

L’homme a 38 ans pour l’amour de Dieu. C’est irréel!

Âge: 3⃣8⃣

Personne:

Littéralement personne: @Ibra_official ⤵️

Battre la dépression #BlueMonday pic.twitter.com/ommU6EkRe7

– AC Milan (@acmilan) 20 janvier 2020

Shearer se déchaîne alors que Toon coule des bleus

La célébration a peut-être légèrement changé depuis son faste, mais Alan Shearer sait toujours comment célébrer un vainqueur en retard pour Newcastle.

Pensez que @alanshearer a apprécié ce smash and grab. 🤣🤣🙋‍♂️ pic.twitter.com/AfYxsIm8Ph

– Gary Lineker (@GaryLineker) 18 janvier 2020

Un partisan de Toon frappé dans les joyaux de la couronne

Quelles sont les chances? Cela avait l’air vraiment douloureux….

nahh alors putain de haydens vient de marquer à la dernière minute et les ritchies mates font juste exploser le drapeau du coin dans la foule et c’est seulement parti et a frappé ce mec chauve dans le coq 😭 en putain de larmes homme #nufc pic.twitter.com/3YyicO4YEn

– J̸o̸s̸h̸ G̸r̸e̸e̸n̸e̸r̸ (@greener_josh) 18 janvier 2020

Save of the season?

Sur cette preuve, nous sommes sûrs que Steve Cook pourrait faire un travail entre les bâtons pour l’Angleterre de Gareth Southgate en euros. En effet, le non-joueur a un meilleur% d’économies en Premier League cette saison que Mr Cook (100%).

Quelle économie de Steve Cook 😂

Pas besoin de VAR pour celui-là 🙃 pic.twitter.com/OlL86mQ9Dy

– Soccer AM (@SoccerAM) 18 janvier 2020

Jack le garçon sauve à nouveau Villa

21 matchs. 7 buts. 5 passes décisives. Aimez-le ou détestez-le, vous ne pouvez pas nier que Jack Grealish est un talent rare. Grealish a été directement impliqué dans 41% des buts d’Aston Villa en Premier League cette saison. Baller absolu.

Grealish avec une autre belle finition Dans quel club aimeriez-vous le voir? pic.twitter.com/MKAnsRia1d

– ROOTE SPORTS (@Rootesports) 19 janvier 2020

Teddy se ramifie

Pas plus tard qu’en 2015, Teddy Sheringham a commencé sa carrière de manager chez Stevenage. Avance rapide de cinq ans et il est un arbre chantant à la télévision du samedi soir (avec M. Chow sur le panneau). Je suppose que ce que nous disons est de suivre vos rêves…

Teddy Sheringham chantant Evergreen habillé comme un arbre avec Chang de Community chantant le long de pic.twitter.com/GsYOC1Rb9U

– Nooruddean (@BeardedGenius) 18 janvier 2020

Sancho brille à nouveau en Allemagne

Les cloches des enfers. Jadon Sancho est si bon qu’il rend même le ballon de football de style Wimbledon long sexy.

Jadon Sancho est toujours si composé 👏😎 pic.twitter.com/2CcNzZFbiQ

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 18 janvier 2020

Diabolique de Donnarumma

Nous ne sommes pas sûrs du positionnement de Gianluigi Donnarumma ici? Ou bien ce que MM. Hansen et Lawro en auraient fait à l’époque?

🙈 Catastrophe pour Donnarumma!

😬 Milan n’aurait pas pu rêver d’un pire départ alors qu’un hurleur de leur gardien offre à Larsen un but d’ouverture

⚪ Udinese passe 1-0! pic.twitter.com/J8clp6MIJ2

– Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 19 janvier 2020

Celui qui est parti…

Le même week-end, Manchester United a perdu contre Liverpool pour glisser négligemment 30 points derrière les Reds, Erling Braut Håland a réussi un triplé lors de ses débuts à Dortmund. Aie.

Erling Braut Håland a été remplacé par Dortmund perdant 3-1…

Vingt minutes plus tard, il a terminé son tour du chapeau et ils ont gagné 5-3 😳

Oh ouais, et c’était ses débuts 🔥 pic.twitter.com/ItNuFtRk0U

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 18 janvier 2020

Chapeaux? Il n’est pas si Keane

Nous sommes évidemment de grands fans de Roy Keane qui n’aimaient pas United avant le match parce que Luke Shaw s’échauffait dans un chapeau. Ne change jamais, Roy.

“Regarder les joueurs s’échauffer avec leurs chapeaux idiots. Je suis inquiet.” 🎩

La confiance de Roy Keane dans une victoire à United a PLUMMETED 😢 pic.twitter.com/PlLZxsWUFL

– Soccer AM (@SoccerAM) 19 janvier 2020

Vous arrosez sur?

Patrice Evra vérifie la boisson de Souey après sa diatribe sur VAR. Nous aimons le voir.

🤣🤣🤣 Je vérifie juste. 😂😂😂 Beaucoup de respect pour Mr Souness

pic.twitter.com/g6n6Uu7Z0q

– Patrice Evra (@Evra) 19 janvier 2020

Une joie effrénée pour Alisson à Anfield

Ce n’est pas tout à fait David Pleat qui fait sa fameuse course à travers l’herbe verte de Maine Road dans un vilain costume beige, mais la joie pure qui surmonte Alisson ici après que Mohamed Salah ait mis le jeu au lit pour Liverpool nous a certainement chatouillé.

D’Alisson à l’arrière de l’autre filet en moins de 10 secondes 🤯

Prenez un arc, @Alissonbecker & @MoSalah ⚡️pic.twitter.com / Vxv2e3ZJo8

– LFC USA (@LFCUSA) 19 janvier 2020

En ce jour

L’un des plus grands défenseurs de tous les temps a fait ses débuts à l’âge de 16 ans ce jour-là en 1985. Sa longévité est presque sans précédent dans le jeu moderne, passant les 25 ans de sa carrière en Serie A avec Milan avant de finalement l’appeler. un jour à l’âge de 41 ans. Le premier ministre italien de la Défense.

UN RAPPEL: #OnThisDay 1985

Paolo Maldini a fait ses débuts à l’AC Milan, à l’âge de 16 ans. Il est devenu connu sous le nom de «Il Capitano», jouant 25 saisons pour le club, accumulant 902 apparitions.

L’un des meilleurs défenseurs du jeu de tous les temps #ArtofDefending 👏👏pic.twitter.com / 4yCBHEUBJQ

– Football Remind (@FootballRemind) 20 janvier 2020