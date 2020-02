La Gabbia renouvelle jusqu’en 2024

la Milan renouvelé le contrat du jeune homme Matteo Gabbia pendant encore 4 ans. Le défenseur né en 1999 n’a récolté que 3 apparitions cette année (2 en championnat et 1 en Coupe d’Italie), mais il reste l’une des perspectives les plus intéressantes de toute la scène nationale.

L’année dernière aussi, cage avait été envoyé en prêt à Lucchese, dans Série C. Dans cette expérience, il a récolté 30 apparitions et aussi 1 but.

Le club Rossoneri a annoncé la prolongation du contrat et a tweeté sur son profil officiel.

Le tweet

Nous sommes ravis d’annoncer que le jeune diplômé Matteo Gabbia prolonge son contrat avec nous jusqu’au 30 juin 2024! ✍🏻🔴⚫

Matteo, qui a grandi dans notre secteur jeunesse, poursuit son histoire avec la chemise Rossoneri: contrat prolongé jusqu’au 30 juin 2024! ✍🏻🔴⚫ # SemperMilan pic.twitter.com/N6pcvMLflZ

– AC Milan (@acmilan) 28 février 2020