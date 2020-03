La Gazzetta dello Sport à l’ouverture: “Une Joya en silence. Le virus avance, le football s’arrête-t-il?”

“Une Joya en silence. Le virus avance-t-il, le football s’arrête-t-il?”: Double titre d’ouverture de La Gazzetta dello Sport en kiosque aujourd’hui. Place à la magie de Paulo Dybala à la Juventus-Inter et à la victoire des bianconeri dans le match du Scudetto mais aussi aux doutes sur la poursuite du championnat de Serie A. Dimanche dramatique, en ce sens: plus de contagions mais les querelles de Serie A. Chaos à Parme-SPAL, planant pendant une heure. Ministre Spadafora: “Jouer est irresponsable”. La Ligue: “Faites un décret”. La FIGC pourrait décider de s’arrêter demain. Pendant ce temps, la Juve plante l’Inter et revient en tête avec Ramsey et une magie de Dybala, qui est entré en seconde période. Conte est maintenant à -9 et avec le cas Eriksen.

Casa Milan – Toujours des problèmes dans la maison Rossoneri. “Un Milan trop hébété. Gênes le licencie avec 2 buts”. Stefano Pioli parle après la course: “Notre faute, zéro alibi”. Les affaires de l’entreprise pèsent lourdement et Milan est éliminé à domicile. Inutile le but d’Ibrahimovic.