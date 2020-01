La Gazzetta dello Sport: “Ascoli a décidé. Stellone nouveau technicien “

SONDAGE

© photo par stefano germani

Place au changement d’entraîneur à Ascoli après la renonciation de Paolo Zanetti dans les pages internes de La Gazzetta dello Sport. “Ascoli a décidé. Le nouvel entraîneur sera Stellone “, fait la une du journal qui poursuit ensuite:” Seul l’officiel est porté disparu, mais Roberto Stellone remplacera Paolo Zanetti exonéré sur le banc d’Ascoli. L’annonce sera faite aujourd’hui via Skype par le mécène Massimo Pulcinelli. Tout au long de la journée, il y a eu des rumeurs sur les candidats sur le banc, avec une réelle concurrence pour Stellone représenté par Pillon, plutôt qu’Aglietti. L’accord avec le nouveau technicien est valable jusqu’en juin 2021 “.

1er étage

Gonzalo Villar est arrivé à la Villa Stuart pour soutenir des visites médicales à Rome. Né en 1998, le milieu de terrain espagnol vient d’Elche, une équipe de la division Segunda.

📣 #Rome, visites médicales pour #Villar 📽 @ dariomarchetti7 pic.twitter.com/IzE037BmgP— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) …