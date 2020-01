SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par stefano germani

“Juve, c’est à Pipita. Roma avec Kalinic”, titre La Gazzetta dello Sport sur la Coupe d’Italie. Turin et la Juventus sont sur le terrain ce soir à Turin pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie. Chez les Bianconeri, le relais Higuain-Dybala est possible, avec la Pipita préférée à partir de la première minute. Sarri pense à un trident avec Higuain, Cristiano Ronaldo et Douglas Costa, tandis que Fonseca répond avec Kalinic comme seul point et Pellegrini, Under, Kluyvert derrière lui.

critique © photo de stefano germani

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Revue de presse

22.01 09:04 – La Gazzetta dello Sport: “Juve, c’est à Pipita. Roma avec Kalinic”

22.01 08:58 – Corriere di Brescia: “Ibra, de Brescia à Brescia”

22.01 08:53 – Il Secolo XIX: “Doria doit ajuster le but”

22.01 08:48 – Atalanta, Corriere di Bergamo: “Il n’y a qu’un seul Papou”

22.01 08:43 – Il Messaggero: “La Juve-Roma est avec Friedkin”

22.01 08:38 – Corriere di Roma: “Fonseca: malheur d’échouer à nouveau avec la Juve”

22.01 08:33 – Il Mattino: “Naples, renouvellements pour 4 bleus”

22.01 08:28 – Corriere di Torino: “La Juventus affrontera la Roma ce soir. Les joueurs comptent”

22.01 08:23 – La Stampa: “Millico, né en 2000. Le Taureau sait qu’il a un trésor”

22.01 08:18 – Corriere dello Sport: “Le blitz de Friedkin pour Rome et le stade”

22.01 08:13 – Tuttosport: “Philadelphie, la région de Stana Cairo”

22.01 08:08 – Corriere del Mezzogiorno: “L’éveil bleu. C’est la demi-finale”

22.01 08:03 – La Gazzetta dello Sport: “Gattuso trouve le but d’Insigne. La Lazio éliminée”

22.01 07:58 – Corriere di Roma: “Feuillets de propriété, KO Lazio à Naples”

22.01 07:53 – Gazzetta di Parma: “C’est une chasse à l’attaquant. Moulinet des noms”

22.01 07:48 – Corriere di Milano: “La tribune et la courbe pour sauver la moitié de San Siro”

22.01 07:43 – Il Messaggero: “Scivolone Lazio. Napoli se lève”

22.01 07:38 – Corriere della Sera sur Eriksen à l’Inter: “Nous sommes dans les détails”

22.01 07:33 – Il Mattino sul Napoli: “Levez la tête”

22.01 07:28 – Corriere dello Sport: “Entre Rome et Politano, le mouvement de Naples”

22.01 07:23 – La Stampa: “Cup Queens”

22.01 07:18 – QS en première page: “Inter-Eriksen, fumée de Londres”

22.01 07:13 – Ouverture de Tuttosport: “Juve-Inter: Chong!”

22.01 07:08 – Corriere dello Sport à l’ouverture de “Insigne subitement”

22.01 07:03 – Ouverture de La Gazzetta dello Sport: “Eriksen, Mou n’aide pas Conte”

21.01 10:02 – L’ouverture de L’Equipe – Sala, la douleur atroce d’une mère

21.01 09:55 – Gazzetta dello Sport: “retentissant à Cosenza. Un autre objectif fantôme »

21.01 09:52 – Ouvertures en Espagne – Un attaquant pour le Barça. Réel, voici Reinier

21.01 09:48 – Tuttosport sur le C: “Colpaccio de Monza. Pris Mota Carvalho ”

21.01 09:36 – La Repubblica (éd. Firenze) sur l’alto: “Deux mille en formation”

1er étage

L’ancien footballeur et agent Massimo Brambati s’est entretenu avec TMW Radio pendant le Maracanà pour parler des sujets de la journée.

Que pensez-vous des paroles de Deschamps, qui a dit qu’il y avait trop de jeux pour les joueurs?

“Malheureusement c’est un chien qui se mord la queue …