«La Serie B veut jouer. Les ligues sont de retour pour parler »est le titre avec lequel La Gazzetta dello Sport aborde la question du dialogue entre cadeterie et Serie C après les récentes controverses sur le thème des promotions. Après une confrontation pacifique entre les parties lors de la réunion de mise à jour de la ligue, deux souhaits différents ont émergé: celui de retourner sur le terrain de B et celui au lieu de se clore ici dans la troisième série.