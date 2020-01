La grande aide de Vidal pour le triomphe du Barça lors des débuts de Setién »

Dimanche 19 janvier 2020

Grenade est devenue un mur dur pour Barcelone, qui a dominé le ballon dans une grande partie du duel, mais n’a pas pu générer d’occasions de marquer. Mais l’expulsion de Sanchez et le grand taco d’Arturo Vidal ont ouvert la voie à Messi pour donner le 1-0 au ‘culé’.

Barcelone a commencé une nouvelle ère sous le mandat de Quique Setién. Mais les débuts du DT n’ont pas été faciles, car, malgré l’énorme domination du ballon, Grenade a érigé un mur au Camp Nou. Mais cette résistance a pris fin après un grand jeu de «culé», où la grande passe décisive d’Arturo Vidal a permis à Lionel Messi de marquer les irrégularités du duel.

Le match à la date 20 de la Ligue a été vu par le «Roi» comme un thermomètre de ce que le nouvel entraîneur a l’intention de lui. Et le double champion d’Amérique avec le «Rouge» a commencé comme partant et a répondu par un bon duel. Le Chilien a été accueilli comme un volant à droite et à partir de là, il a activement participé à la génération du football et à la coupure de la sortie de visite.

L’ancien Bayern a mis en place un solide trident avec Busquets et Rakitic, bien que la suprématie des Catalans (83% de possession) se soit toujours diluée dans les derniers mètres. Les «Nasrids» ont réussi à résister et à jouer le contrecoup. Ils ont ainsi fermé les espaces et laissé tourner l’horloge.

Même à 66 ‘, ils ont pu ouvrir le compte, mais le tir de Yan Brice a touché la verticale de Ter Stegen alors qu’ils célébraient déjà le but.

A 70 ‘, Germán Sánchez est expulsé pour un double jaune et l’entrée de Riqui Puig contribue à détruire les étrangers.

Ainsi est venue une grande pièce collective, où Vidal a reçu dans la région de Grenade, contrôlé et assisté Taco Messi, qui n’a eu qu’à la pousser pour célébrer l’objectif de la victoire du Barça.

La tâche accomplie, Setién décida de remplacer «King Arthur» et envoya Arthur sur le terrain. Ainsi, le tout nouvel entraîneur de Barcelone a célébré sa première victoire à la tête des Catalans et a repris la tête du Real Madrid grâce à ses 43 points. Le lendemain, Barcelone se rendra à Valence le 25 janvier.

Galerie d’images