La guerre judiciaire entre LaLiga et RFEF

Hier après-midi, LaLiga a annoncé une série d’actions à la suite de ce qui s’est passé il y a à peine une semaine aujourd’hui lors de la réunion de la commission de suivi COVID 19 convoquée par la RFEF et à laquelle ont participé d’autres secteurs tels que l’employeur. AFE; qu’il a également intenté une action en justice, ou e futsal, des femmes qui étaient également dans la nomination télématique.

14/04/2020 à 12:44

CEST

Parmi les performances, comme la Ligue l’a officialisé dans un communiqué, Ils ont accepté de ne plus assister à ces réunions car ils comprennent qu’il y a eu une fuite biaisée de certains fichiers audio vers les médias, en plus de prendre une série de mesures légales. Parmi eux, le dépôt d’une plainte auprès du CSD contre le président Luis Rubiales et le secrétaire général, Andreu Camps “pour la commission d’infractions d’abus de pouvoir et la perpétration d’actes menaçant la dignité et le décorum sportif“Également une autre devant l’Agence espagnole de protection des données pour violation des diverses dispositions du règlement général sur la protection des données.

Ceci est un autre chapitre du différentes procédures s’ouvrent entre LaLiga et RFEF. Ces derniers sont ajoutés à une liste où, actuellement, le plus important est l’absence de condamnation. Il s’agit du procès devant le contentieux administratif de la partie de lundi qui s’est tenue le 20 février au tribunal de commerce numéro 2 de Madrid. Procès qui a lieu après le mois d’août dernier, le juge de la cour susmentionnée, Andrés Sánchez Magro, a estimé en partie le rl’éclamation de la Ligue permettant qu’elle soit jouée les vendredis et non les lundis compte tenu de la position de la RFEF qui prévoyait que tous les matches se joueraient les samedis et dimanches.

Un procès qui a eu lieu une semaine seulement après la condamnation a été connu le 6 mars de l’autre foyer majeur du conflit ouvert par la «partie de Miami». Dans ce cas, les tribunaux ont convenu avec la RFEF de la réunion selon laquelle la saison dernière la Ligue voulait que Gérone et Barcelone aient joué à Miami, considérant que la Fédération “ne s’était pas livrée à une conduite illégale de concurrence déloyale en n’autorisant pas le Je commence ta fête. ” Décision que la Ligue a déjà annoncé son intention de faire appel.

À ces cas, deux autres sont actuellement ajoutés, dont nous avions déjà rendu compte à l’époque dans SPORT et qui sont inclus dans l’une des annexes de l’accord de coordination signé par Javier Tebas et Luis Rubiales en juillet dernier. Il s’agit de la procédure ordinaire 1468/2018 qui est suivie au tribunal de commerce numéro 12 de Madrid.

Et l’autre est une plainte personnelle que Javier Tebas lui-même a déposée contre Luis Rubiales devant le tribunal d’instruction numéro 27 de Madrid. Il s’agit d’un procès pour délits mineurs par menaces.

Et que dans cet accord, la Ligue a promis de renoncer à trois autres procédures qui étaient alors ouvertes contre la RFEF.

D’un côté le recours contentieux administratif qui était en cours devant la Cour nationale contre la résolution du président du CSD du 20 mars 2019, qui a alors accepté l’irrecevabilité de la demande de pouvoirs sollicitée par la Ligue. Par contre, c’est une autre ressource également dans la voie contentieuse administrative et qui a été traitée devant le tribunal central numéro 7 de Madrid contre la Résolution de la Commission Directive du CSD du 29 mars 2019 de rejet de la demande de qualification de la Supercopa de L’Espagne comme compétition professionnelle.

Et un troisième qui a été traité par le tribunal numéro 6 de Madrid contre une autre résolution de la Commission directive du CSD de la même date de rejet de la demande de qualification de la Copa del Rey comme concours professionnel.

DEUX AUTRES PROCÉDURES DE PLUS DE RFEF POUR LES AMENDEMENTS DE LA LIGUE

A tout cela s’ajoutent deux autres procédures plus engagées par la RFEF contre le conseil d’administration du CSD par voie de contentieux administratif à la suite des décisions adoptées par elle et où les amendements de la Ligue jouent un rôle important.

D’une part, c’est la décision de l’organe de la CSD où il n’a pas accepté la demande du RFEF pour certaines rayures pour les matchs du dimanche de football professionnel, qui auraient lieu de 11h à 13h01 et de 17h à 21h. : 00 heures. Et de l’autre, le période protégée pour des raisons de santé que la RFEF veut imposer lorsqu’elle dépasse 30 degrés et un pourcentage élevé d’humidité à partir de 19h00 tandis que le CSD reconnaît le pouvoir de fixer ces heures pour la Ligue de football professionnel, comme nous l’avons également fait dans le journal SPORT il y a quelques semaines, en vue de savoir quand la compétition reprendra et où elle devra être jouée pendant la période estivale et dans les dates incluses dans ce calendrier protégé qui se déroule du 20 au 15 mai. de septembre.