La gymnastique a battu A. Tucumán en championnat d’Argentine »

Samedi 29 février 2020

L’ensemble du «fluff» a pris une victoire serrée 1-0 contre l’Atlético Tucumán et a progressivement commencé à quitter la partie inférieure du tournoi argentin. L’équipe de platense a joué les 10 dernières minutes avec une de moins mais a réussi à remporter sa troisième victoire consécutive.

C’est dans une séquence Gymnastique et Escrime d’Argent. L’équipe de Diego Maradona a battu l’Atlético Tucumán par le minimum et a cumulé trois victoires consécutives, deux en championnat et une en Coupe d’Argentine. Dans un match serré, le «loup» a pris un match complexe qui a été expulsé à la fin de Matías Melluso.

En première mi-temps, l’équipe de platense a voulu imposer des conditions dans son stade mais n’a jamais trouvé la précision nécessaire pour compliquer l’équipe de Ricardo Zielinski. Cependant, les deux équipes n’ont pas réussi à faire la différence et se sont arrêtées avec le score à zéro.

Déjà en complément, le tableau réalisé par les «peluches» a trouvé la joie à travers Ariel Matías García (54 ′) qui a déclenché la folie du stade Juan Carmelo Zerillo. Après le score, le match s’est resserré et la jambe forte a commencé à apparaître qui a pris fin avec l’expulsion de Matías Melluso à 79 minutes. Cela a fait «tripero» toute l’équipe défendre le tableau de bord qui a finalement abouti avec un avantage minimum et les trois points sont restés à la maison.

Avec cette victoire, l’équipe de Maradona s’installe en 19e position avec 23 points, laissant 11 unités de Godoy Cruz qui est la dernière du tournoi transandin. La prochaine date sera une date spéciale pour «10» puisque vous devrez visiter la Bombonera pour affronter Boca Juniors, l’équipe de vos amours.

Du côté de l’Atlético Tucumán a stagné au 14e rang avec 28 points. Le lendemain sera mesuré contre River Plate par Paulo Díaz, qui se bat précisément avec les ‘Xeneizes’.