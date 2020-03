La gymnastique et Banfield se blessent dans la Super League Cup »Soccer press

Vendredi 13 mars 2020

L’équipe dirigée par Diego Maradona n’a pas réussi à battre le «drill» à domicile et à égalité sans but au début de la compétition transandine. La réunion s’est tenue sans audience à titre de mesure de précaution en raison de l’épidémie de coronavirus qui affecte une grande partie du continent.

Gimnasia et Esgrima de la Plata et Banfield ont ouvert le premier match de la Super League Cup en Argentine qui s’est terminé par un nul et vierge le premier jour du groupe A de la compétition. La réunion a été jouée en public sans le stade Juan Carmelo Zerillo à titre préventif en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit sur tout le continent.

En première mi-temps, l’équipe de Maradona avait l’air inférieure en début de match et a rapidement perdu possession du ballon contre un Banfield qui n’a pas hésité à appuyer le dos du ‘loup’ qui avait du mal à contrôler les attaques du visiteur mais, pour la fortune des habitants, n’est pas venu avec une efficacité suffisante. De cette façon, les deux escouades se sont reposées avec leurs arches propres.

En outre, les dirigeants “fluff” sont sortis avec une plus grande impulsion et ont essayé de renverser la situation. Les hôtes se sont approchés du but défendu par Iván Arboleda à plusieurs reprises mais en aucun cas avec un danger imminent. Le «drill», quant à lui, n’a pas montré le même niveau que la première étape et a fini par défendre l’égalité, ce qui a finalement été ce qui s’est passé.

Avec ce résultat, l’équipe de La Plata n’a pu débuter avec une victoire dans la compétition. Le lendemain, le «loup» visitera San Lorenzo le 21 mars. De la part de Banfield, l’équipe de Buenos Aires recevra Independiente le 22 mars tant que les conditions de santé ne seront pas compliquées de l’autre côté de la chaîne de montagnes.