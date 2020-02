La Haye contre Boggi, qui a évoqué le risque d’un «nouveau Calciopoli»: l’offensive légale des arbitres commence | Serie A

La Haye, l’Association italienne des arbitres, n’est pas là, et devant paroles de l’ancien arbitre Robert Anthony Boggi, allez sur la contre-attaque, par les voies légales.

Ci-dessous le communiqué de presse:

En ce qui concerne les récentes déclarations faites par l’ancien associé Robert Anthony Boggi et rapportées par de nombreux médias nationaux, l’Association italienne des arbitres annonce que le chef de la Commission des experts juridiques, sur mandat du président Marcello Nicchi, a commencé aujourd’hui , aux initiatives prévues par la loi pour protéger la réputation de l’Association, des arbitres et de son président.

Les déclarations sont contraires à la vérité et ont en outre un contenu gravement préjudiciable à la réputation et à la dignité des organes directeurs démocratiquement élus et des arbitres fédéraux actifs.

D’où la décision de faire appel à l’Autorité Judiciaire, dans tous les lieux, dans la certitude qu’elle viendra constater l’illégitimité des déclarations faites et, une fois de plus, donnera juste protection à la bonne réputation de l’Association et des arbitres de football italien.