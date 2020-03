La Hollande suspend le championnat et le match amical contre l’Espagne

Le gouvernement néerlandais a annoncé ce jeudi la suspension en raison de l’épidémie de coronavirus de tous les événements avec plus de 100 spectateurs jusqu’au 31 mars, ce que comprend le match amical Pays-Bas-Espagne et les deux prochains jours de l’Eredivisie, la ligue néerlandaise.

03/12/2020

EFE

La mesure, annoncée lors d’une conférence de presse par le Premier ministre Mark Rutte, s’applique à tous les “musées, salles de concert, théâtres, clubs sportifs et compétitions sportives”, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Pays-Bas-Espagne, un match de préparation pour l’Euro 2020, était prévue pour le 29 mars à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam.

La veille, la fédération néerlandaise de football a refusé de reporter les matches et son directeur, Eric Gudde, a-t-il déclaré au réseau «Fox Sports & rdquor; que l’Eredivisie irait de l’avant «autant que possible & rdquor; et «avec le public & rdquor ;.

La suspension d’événements sportifs affecte également les Pays-Bas et les États-Unis, prévue le 26 mars au Philips Stadion à Eindhoven, et le classique Ajax-Feyenoord du 22 mars, correspondant au jour 28 de l’Eredivisie.