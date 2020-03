La jeune star d’Arsenal réfute son discours de sortie avec un message ferme à Arteta

Date de publication: Mardi 24 mars 2020 10:49

Gabriel Martinelli ne prête aucune attention aux informations selon lesquelles il est recherché par le Real Madrid et, à la place, le jeune Brésilien a l’intention de transformer Arsenal en futurs vainqueurs de la Ligue des champions.

Martinelli a marqué 10 buts en 26 apparitions pour les Gunners cette saison depuis son transfert de 7 millions de livres d’Ituano dans son pays natal cet été.

Le rythme effréné du joueur de 18 ans, son score prolifique et ses performances impressionnantes auraient alerté les géants de la Liga Real, avec un rapport en janvier affirmant qu’ils étaient prêts à payer 50 millions de livres sterling pour l’emmener au Bernabeu.

Mais Arsenal n’est pas pressé de vendre, surtout au milieu des affirmations en cours selon lesquelles Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être en mouvement, Martinelli étant sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2024, et devrait recevoir une augmentation de salaire de 10 000 £ par semaine à environ 30 000 £ par semaine.

Et maintenant Martinelli lui-même est sorti et a admis qu’il prévoyait une longue carrière réussie pour lui-même à Arsenal et est déterminé à se faire une légende du club à l’Emirates Stadium.

“Je veux gagner la Ligue des champions et beaucoup de titres nationaux pour rendre les fans d’Arsenal très heureux”, a révélé le Brésilien à FourFourTwo.

«Ils méritent le meilleur – non seulement les supporters mais tout le personnel du club. Je voudrais redonner au club après tout ce qu’ils ont fait pour moi jusqu’à présent et, par conséquent, devenir une légende des Gunners. “

Bien que Martinelli n’ait pas eu la chance de travailler longtemps sous Unai Emery, l’homme qui l’a amené au Emirates Stadium, l’attaquant adolescent – qualifié de «talent du siècle» par Jurgen Klopp – admet qu’il doit beaucoup à l’Espagnol pour lui avoir fait confiance.

Martinelli salue Arteta

Emery a depuis été remplacé par un autre Espagnol en Mikel Arteta et Martinelli est impressionné par le sens aigu du détail de son nouveau manager et sa personnalité calme.

“Il a été brillant”, a ajouté le Brésilien. «Il prête beaucoup d’attention aux mouvements et continue de me pousser à améliorer mon jeu; non seulement en attaque mais aussi en défense.

«Le patron est très sage sur le plan tactique et incroyablement utile. Ce n’est pas du tout un gars en colère, mais il aime vous montrer exactement quoi faire sur le terrain: «Si le ballon va dans ce sens, ne restez pas ici, n’y allez pas et tournez votre corps de cette façon spécifique. Il a un sens aigu du détail. »

